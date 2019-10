RuPaul compartilha vídeo de travesti brasileira em desfile na rua

O vídeo de uma mulher trans brasileira desfilando, que ganhou as redes sociais esta semana, chegou até à drag queen mais famosa do mundo, RuPaul. Na última quarta (9), "Mama Ru" compartilhou em sua conta no Twitter o vídeo em que uma mulher trans desfila pela calçada enquanto uma repórter se prepara para dar início à gravação de uma matéria jornalística para uma emissora de televisão. O episódio ocorreu durante uma tentativa de reportagem da TV Allamanda, afiliada do SBT em Porto Velho, Rondônia.

A mulher não economiza nas caras e bocas na hora de desfilar para a câmera e arranca risos até da repórter com a sua caminhada de passarela. De cabelos vermelhos e um look trabalhado no jeans, a "beldade" esbanjou carisma e viralizou na internet.

Ainda não se sabe a identidade da protagonista do vídeo, mas todos estão comentando e tentando adivinhar quem é a 'diva' que divertiu até a maior drag do mundo.

Veja o vídeo: