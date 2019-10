Colunista diz que morena foi pivô do término de Thiaguinho e Fernanda

Que a filosofia de vida de Thiago André Barbosa, vulgo Thiaguinho , é “ousadia e alegria”, todo mundo já sabia! Mas o que ninguém esperava era que, um dia após o fim do seu relacionamento com Fernanda Souza ser revelado nas redes sociais, um suposto affair do pagodeiro fosse vir à tona.



Segundo Leo Dias, blogueiro do portal Uol, o cantor já está em outra e esta outra, inclusive, teria sido o verdadeiro pivô de seu divórcio. O colunista, a propósito, disse que a foto comprometedora estava em suas mãos há oito dias.

A separação de Fernandinha e Thiago foi revelada nessa segunda-feira (14), nas redes sociais da apresentadora e do pagodeiro. No entanto, o casal já não estava em sintonia há tempos.

Fernandinha, que já dava sinais de que as coisas não estavam em ordem, tirou um ano sabático, abrindo mão do seu "Vai, Fernandinha", no canal a cabo Multishow. E, segundo os fofoqueiros de plantão, ela também recorreu à terapia para tentar compreender melhor suas questões pessoais.