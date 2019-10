'A Dona do Pedaço': Régis vai para a prisão por causa de Josiane

Parece que as coisas ficarão muito difíceis para Régis (Reynaldo Gianecchini) em "A Dona do Pedaço". No capítulo desta quarta-feira (16), o bonitão será preso pela polícia e isso acontecerá por causa de Jô (Agatha Moreira).



A filha de Maria da Paz (Juliana Paes), protagonista de "A Dona do Pedaço", conversará com Camilo (Lee Taylor) e Yohana (Monique Alfradique), e dará a entender que o ex-amante é o responsável pelas mortes de Jardel (Duio Botta) e Lucas.

Além disso, Jô ainda dará a entender que Régis tem a intenção de fugir do país, o que fará com que os policiais cheguem rapidamente até ele e lhe apresentem o mandado de prisão em "A Dona do Pedaço".