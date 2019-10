Teleton 2019 reúne vários artistas em prol da AACD

O Teleton 2019 irá apresentar, a partir do dia 25 de outubro (sexta-feira), após As Aventuras de Poliana, uma série de artistas, jornalistas e influenciadores nas mais de 24 horas da tradicional maratona solidária em prol da AACD, que será transmitida ao vivo diretamente dos estúdios do SBT, em São Paulo. Além de todo o elenco da emissora, a programação da 22ª edição, que vai até a noite do sábado (26), reunirá Ivete Sangalo, Ludmilla, Paula Fernandes, Lexa, Gustavo Mioto, Vitor Kley, Aline Barros, Péricles, o maestro João Carlos Martins e representantes de parceiros solidários como Band (José Luiz Datena), Record TV (Sabrina Sato), TV Cultura (Karyn Bravo, Mariana Kotscho e Roberta Manreza), Rede TV! (Luciana Gimenez) e TV Globo (2 atores).



A meta da edição 2019 do Teleton é de R$ 30 milhões. No ano passado, a arrecadação foi de R$ 31,9 milhões. As redes sociais do Teleton no Twitter, Facebook, Youtube e Instagram já estão ativas.

Todas as doações feitas para o Teleton são fundamentais para o trabalho da instituição, que anualmente realiza cerca de 800 mil atendimentos, sendo a maior parte deles via SUS, ou seja, sem nenhum custo direto para os pacientes. Hoje, a AACD conta com nove unidades localizadas nos estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Também tem na sua estrutura cinco oficinas ortopédicas e um hospital ortopédico.

A arrecadação do Teleton é responsável por aproximadamente 200 mil atendimentos realizados anualmente pela AACD. "Acreditamos na solidariedade do brasileiro e estamos trazendo diversas inovações para o processo de doação, que agora fica mais simples, prático e rápido. Ao ampliar os canais e possibilidades nós acreditamos que mais pessoas poderão se engajar na causa da pessoa com deficiência, o que é fundamental para continuarmos levando uma vida digna e plena aos nossos milhares de pacientes", diz Edson Brito, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD.

Conscientização e solidariedade

Ivete Sangalo e o Coral do Instituto Bacarelli irão abrir, de forma emocionante, o programa ao vivo ao lado dos padrinhos e madrinhas do Teleton, os apresentadores Celso Portiolli, Eliana e Maísa, além do cantor Daniel. Tiago Abravanel traz todo o seu talento para animar a primeira noite. Ao vivo também estará a Bancada do Bem, presente na programação desde 2009, quando surgiu como bancada dos blogueiros. Influenciadores digitais dos mais diversos segmentos se revezarão na bancada do palco durante os dois dias do programa.

Ao longo de todo o programa, temas como inclusão, maternidade, acessibilidade e a deficiência física na vida adulta e na terceira idade serão abordados pelos convidados e pelas histórias de vida dos pacientes da AACD. A partir das 6h de sábado (26), o telejornal "Teleton News" traz dicas e notícias positivas conectadas à causa da deficiência e ao trabalho que posicionou, ao longo dos últimos 69 anos, a AACD como uma referência em ortopedia no Brasil.

Na manhã de sábado, a maternidade estará em foco com a participação de Silvia Abravanel, Isabella Fiorentino, Carol Aguaidas, Wanessa Camargo, Laura Patron e mães de pacientes da Instituição. Raul Gil estará ao lado de crianças e adolescentes em um show de talentos na tarde de sábado. Silvio Santos encerra o Teleton à noite, revelando a arrecadação final.

*Com informações da assessoria