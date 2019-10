'A Dona do Pedaço': saiba quem é a verdadeira filha de Maria da Paz

O mistério está perto do fim. A revelação de quem é a verdadeira filha de Maria da Paz (Juliana Paes), em "A Dona do Pedaço" vai chocar o público. Depois de um exame de DNA, a boleira descobrirá que sua filha realmente é Josiane (Agatha Moreira) e não Joana (Bruna Hamú).

Segundo o site "Notícias da TV", os noveleiros de plantão descobrirão a verdade na penúltima semana da trama. Para a tristeza de alguns, Walcyr Carrasco decidiu manter Josiane como a filha da boleira.

A história começará quando Eusébio (Marcos Nanini) e Dorotéia (Rosi Campos) revelarem que suspeitavam da troca de bebês na maternidade. Rock irá atrás dessa história e descobrirá que Joana e Josiane nasceram no mesmo hospital e logo vai falar sobre as novidades para Maria da Paz, que irá fazer um teste de DNA com Amadeu (Marcos Palmeira).

O advogado não vai acreditar muito nessa história porque sempre achou Jô muito parecida com sua avó. Rock ficará com o resultado do exame, que comprovará que a vilã é filha da boleira. O lutador chamará Josiane de cobra e isso deixará Maria da Paz irritada.

"Eu não ia ficar livre nunca. E não fala cobra, que eu não gosto. Eu criei ela, amei. O teste é só um teste. Tá triste, Joana?", questionará a boleira. E Joana responderá que a considera uma mãe.