Yamaha Fazer 250 ABS ganha versão em vermelho metálico

Uma das motos mais bonitas e eficientes de sua categoria, a Yamaha Fazer 250 ABS ganhou uma nova opção de cor em sua versão 2020: vermelho metálico Magma Red. O preço sugerido é de R$ 15.790 mais o frete.

Terceiro modelo mais vendido da categoria City, conforme dados de emplacamentos da Fenabrave, com 9.845 unidades de janeiro a maio, a representante da Yamaha só perde para a Honda CG 160 (127.972) e para a Honda CB 250F Twister (14.678), sua principal concorrente e que tem preço sugerido a partir de R$ 15.140. Em doze anos de mercado, foram fabricadas mais de trezentas mil unidades. A Fazer 250 ABS 2020 pode ser um upgrade natural para quem tem uma moto 125, 150 ou 160 cc. Outros pontos favoráveis do modelo são a garantia de quatro anos – a maior do mercado de duas rodas no Brasil – e plano de manutenção com preço fixo.

O monitor possui indicadores de consumo médio e instantâneo. | Foto: Divulgação

A escolha de sua próxima moto passa, certamente, pelo visual. E a Fazer 250 2020 conta com um desenho bastante atual, até um tanto “radical” pelas linhas adotadas no tanque de combustível, nas entradas de ar e na rabeta. Inteiramente digital, o painel da Fazer 250 ABS é um dos mais completos de sua categoria. Destaque para os indicadores de consumo médio e instantâneo. O modelo usa ainda farol e lanterna em leds.

O modelo se destaca pela ergonomia, pelo conforto e pela facilidade na pilotagem. | Foto: Divulgação

A aparência é importante, mas não é tudo na decisão de compra de uma moto. Em termos de usabilidade, a Fazer também tem seus atributos. Por ser ágil e muito prática, a Fazer é uma moto perfeita para dupla jornada, ou seja, rodar em trechos urbanos no dia a dia e em viagens curtas nos finais de semana. O modelo se destaca pela ergonomia, pelo conforto e pela facilidade na pilotagem. Isso se dá graças à redução do peso em quatro quilos em relação à geração anterior, à centralização de massa, à geometria bem acertada e à ciclística eficiente. O sistema de freios é composto por disco simples de 282 milímetros e uma pinça de duplo pistão na frente e disco de 220 milímetros e pinça dupla na traseira. O ABS é item de série. Ele impede o travamento das rodas em condições de baixa aderência (asfalto molhado ou sujo) e até mesmo em frenagens de emergência.

O modelo 2020 da Yamaha Fazer 250 ABS oferece três opções de cores: azul metálico, preto sólido e agora o vermelho metálico. | Foto: Divulgação

O motor monocilíndrico, de arrefecimento misto – uma vez que conta com o auxílio de um radiador de óleo – tem a capacidade de 249,5 cm3 e utiliza duas válvulas acionadas por comando simples no cabeçote. Com gasolina, a potência máxima da Fazer é de 21,3 cavalos e de 21,5 cavalos com etanol, ambos a 8 mil rpm. O torque é de 2,1 kgfm, alcançado a 6.500 giros. O consumo é de mais de 30 km/l. O modelo 2020 da Yamaha Fazer 250 ABS oferece três opções de cores: azul metálico, preto sólido (Preto Eclipse) e agora o vistosíssimo vermelho metálico Magma Red.



