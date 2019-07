Potência na pista: novos modelos entregam alto desempenho com estilo

A BMW embala uma ofensiva no segmento de luxo com um dueto de novos modelos esportivos de alto desempenho, que utilizam o motor mais potente já desenvolvido para um veículo com a assinatura M Gmbh de competição nas ruas. A unidade V8 que move os novos M8 Coupé e M8 Conversible conta com a tecnologia MTwinPower Turbo e entregam 600 cavalos de potência a 6 mil rotações por minuto e torque de 76 kgfm de 1.800 a 5.600 rpm.

O motor de alto desempenho se junta a uma transmissão M Steptronic de 8 velocidades com Drivelogic. A força do “powertrain” é canalizada para a estrada por meio do sistema de tração integral M xDrive. Os modelos topo de linha da M GmbH farão suas estreias mundiais como parte do evento #NextGen do Grupo no BMW Welt em Munique, de 25 a 27 de junho deste ano.

BMW M8 Coupe | Foto: Divulgação

A interação entre o trem de força, a tecnologia de chassi e a aerodinâmica foi aperfeiçoada durante testes intensivos na pista do BMW Group em Miramas, no Sul da França, no centro de testes de inverno em Arjeplog, na Suécia, e no circuito alemão Nordschleife de Nürburgring, o famoso “Inferno Verde”, de 22 quilômetros de extensão. A experiência obtida com o desenvolvimento do carro de corrida BMW M8 GTE também desempenhou um papel importante no processo de configuração. O caráter focado no desempenho do motor, da transmissão e do chassi permite que os novos BMW M8 Coupé e o M8 Conversible acelerem de zero a 100 km/h em 3,3 e 3,4 segundos, respectivamente.



Outro fator no desempenho esportivo é o sistema de tração nas quatro rodas M xDrive. | Foto: Divulgação

Para a transferência de energia, entra em ação a transmissão M Steptronic de 8 velocidades. O botão Drivelogic na nova alavanca seletora permite que o motorista escolha entre três modos com características de mudança específicas para uma condução particularmente eficiente, esportiva ou ultradinâmica, com possibilidade de trocas de marchas sequenciais em “paddles shifts” localizados atrás do volante. Outro fator no desempenho esportivo é o sistema de tração nas quatro rodas M xDrive.

A combinação controlada entre o M xDrive e o Active M Differential garante uma transferência sem perdas da enorme potência do motor para a estrada. No menu Setup, o motorista pode escolher a configuração 4WD padrão ou o modo Sport 4WD, que desvia uma grande parcela de potência para as rodas traseiras. A desativação do DSC (Dynamic Stability Control) traz o modo 2WD para a “brincadeira”.

BMW M8 Conversible | Foto: Divulgação

Os modelos BMW M8 conferem uma nova visão do estilo M, uma característica que se traduz em notável estabilidade direcional mesmo em situações extremamente dinâmicas com acúmulo de cargas transversais mantendo uma forte aceleração lateral e comportamento de direção neutra até no limite da Força G. A tecnologia do chassi compreende componentes específicos do modelo e uma configuração aperfeiçoada em testes intensivos em pistas de corrida.

Ao mesmo tempo, o chassi atende às expectativas dos clientes de carros de luxo quando se trata de conforto diário e de longa distância. O M8 Coupé e o M8 Conversible são equipados de série com suspensão adaptativa M, incluindo amortecedores controlados eletronicamente e direção eletromecânica M Servotronic. O DSC conecta-se ao sistema de tração integral M xDrive e ao Diferencial M Ativo e oferece o modo M Dinâmico, dando um maior grau de deslizamento das rodas e combinando com a configuração com inclinação traseira do sistema M xDrive. A especificação padrão inclui rodas de liga leve M de 20 polegadas com raios duplos e pneus de alto desempenho (dianteira: 275/35 R 20, traseira: 285/35 R 20).

Interior do novo modelo M8 Coupé | Foto: Divulgação

O interior dos novos carros esportivos de alto desempenho da marca alemã reúne um design de cockpit M e um luxo progressivo. O M8 Coupé e o M8 Conversible têm opções de estofamento em couro, o BMW Display Key, o Head-Up Display com conteúdo específico para M, o Driving Assistant, o Assistente de Estacionamento e o Cockpit Professional, com sistema de navegação e o BMW Intelligent Personal Assistant.

Parte interna do modelo M8 Conversible | Foto: Divulgação

Sistemas adicionais de assistência ao motorista estão disponíveis como opção para aumentar o conforto e a segurança. O novo botão Configuração no console central dá acesso direto às informações do motor, dos amortecedores, do volante e dos sistema M xDrive e de freios, para que possam ser adaptados às preferências pessoais e à situação do momento.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Mercedes aposta em nova geração de ônibus com câmbio automatizado NP