'Made in Manaus': Bmw anuncia modelo fabricado na ZFM

A BMW anunciou nesta semana a produção das novas R 1250 GS e R 1250 GS Adventure na Zona Franca de Manaus, no Amazonas. Com um investimento adicional de R$ 10 milhões na unidade industrial amazonense, agora a marca bávara totaliza a produção de 10 modelos no Brasil.

A R 1250 GS e a R 1250 GS Adventure “made in Brazil” são equipadas com motor boxer bicilíndrico de oito válvulas e 1.254 cm3. Seus 136 cavalos de potência a7.750 rpm superam a versão anterior, que tinha 125 cavalos.

Clássica nas lojas

A Triumph apresenta a versão 2019 da Street Scrambler. O lançamento reforça o posicionamento da Triumph como a marca das motos clássicas no mercado brasileiro, como já acontece na Europa. A Street Scrambler foi lançada no Brasil em 2017 e caiu no gosto dos customizadores. O modelo 2019 ganhou um aumento de potência e torque, além de atualizações importantes em tecnologia, design e equipamentos. O motor de 900 cc incorporou 11 cavalos de potência, ficando com 65 cavalos, mas o torque máximo não aumentou tanto, ficando em 8,3 kgfm – antes era de 8,15 kgfm.

Triumph Street Scrambler 2019 | Foto: Divulgação

Entre as novidades em termos de eletrônica e tecnologia, estão os modos de pilotagem “Road” e “Rain”, que ajustam aceleração e controle de tração comutável, freios ABS também comutáveis para o uso off-road, embreagem com auxílio de torque, farol traseiro de leds, imobilizador de série, com transponder incorporado na chave e tomada de carregamento USB localizada sob o assento. Com preço público sugerido de R$ 43.850, a moto está disponível nas 17 concessionárias Triumph de todo o Brasil em três tipos de pintura: Fusion White (branca), Cranberry Red (vermelha) e a cor dupla Kaki Green/Silver Mate (cinza e verde).

Sonho em pedaços

A MXF Motors, montadora de motocicletas e quadriciclos com sede em Curitiba (PR), apresentou uma novidade que pode facilitar a realização do sonho off-road de muita gente. A empresa lançou seu consórcio nacional para ampliar o acesso dos entusiastas de competições e trilhas as suas motocicletas. Os quadriciclos Force 200cc e Brave 125cc e as motos Pro Racing 125cc, 105TS, 250RX/RXi e 250TS estão disponíveis na modalidade.

Quadriciclo MXF Force 200cc | Foto: Divulgação

As cartas de crédito têm valores a partir de R$ 6.420. “A expectativa é positiva, principalmente por poder proporcionar o crescimento do esporte of -road nacionalmente”, acredita João H. Montani, proprietário da MXF Motors. Foi montada uma estrutura exclusiva para atender aos interessados. “Teremos facilidade nas negociações, parcelas acessíveis e nos grupos com prazos de quitação de até sessenta meses”, avisa o executivo.

Nova onda

O Wheels and Waves é um festival anual que mistura surf, skate, arte e motociclismo na cidade de Biarritz, na França. Atualmente, é um dos encontros mais esperados da customização de motos no mundo. A Royal Enfield apresentou seis novas customizações no Wheels and Waves 2019 e reafirmou que suas motocicletas servem para a expressão artística de alguns dos melhores customizadores da Europa.

Royal Enfield Continental GT 650 'Nought Tea GT | Foto: Divulgação

Os modelos da marca indiana levados ao tradicional festival usam como base as motocicletas Himalayan, Interceptor INT 650 e Continental GT 650. Um dos grandes destaques do evento foi o modelo ‘Nought Tea GT, que teve como base a Royal Enfield Continental GT 650.

Construída em parceria com os especialistas em chassis da Harris Performance, a ‘Nought Tea GT mistura estilo e funcionalidade. Peças de peso leve e suspensão da Öhlins deixaram a Continental GT 650 pronta para as pistas de corrida. O gráfico estampado no chassi da motocicleta representa o fluxo de ar que percorre a motocicleta quando está em alta velocidade.

