Indústria de caminhões cresce 48,5% em 2019

A indústria brasileira de caminhões não tem razões para se queixar de 2019. No acumulado os cinco primeiros meses do ano, as vendas alcançaram 39,1 mil caminhões, em alta de 48,5% sobre o volume apurado no mesmo período de 2018, quando foram emplacadas 26,3 mil unidades. Na Volkswagen Caminhões e Ônibus, que tem fábrica na cidade de Resende, no Sul do Rio de Janeiro, também não faltam motivos para comemorar.

Constellation

Lançada em 2005, a família Constellation acaba de alcançar o marco produtivo de 230 mil unidades, ao mesmo tempo em que conquistou uma alta de vendas de 64% no acumulado até maio deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Os caminhões Volkswagen são os líderes em vendas nos segmentos de médios e semipesados no mercado brasileiro.



“No momento, acredito que o desejo de todos os setores, não apenas o de veículos comerciais, seja um só: a retomada do crescimento econômico. Uma vez superado esse ponto, creio que possamos incluir na agenda a discussão de outros aspectos mais específicos do mercado de caminhões, como um programa de renovação de frota – uma antiga demanda do setor, com impactos na segurança viária e no meio ambiente, entre outros”, explica José Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus. | Foto: Divulgação

Outra razão para otimismo da Volkswagen Caminhões e Ônibus é a desistência da Ford de produzir caminhões no Brasil, há perspectivas de que os tradicionais consumidores dos produtos médios e semipesados da linha Cargo busquem outros fornecedores.

“A Volkswagen Caminhões e Ônibus enxerga como natural a migração de clientes da Ford para a nossa marca, uma vez que nossos produtos, em muitos casos, têm afinidades técnicas com a concorrente, como motor e chassi. Nossa rede está pronta para atender a esses clientes tanto em venda quanto em pós-venda. O Constellation é um caminhão líder de segmento, com opções que vão de 13 toneladas de PBT (Peso Bruto Total) até cavalos mecânicos de 70 toneladas CMT (Capacidade Máxima de Tração), atendendo, dessa forma, aos mais diversos segmentos do transporte de carga. A versatilidade é um dos grandes diferenciais da linha Constellation, assim como robustez, tecnologia e economia de combustível”, defende Alouche.

Desenvolvida sob medida para as mais variadas aplicações, a família Constellation pode alcançar mais de uma centena de configurações. É líder nos segmentos de médios e semipesados do mercado brasileiro desde 2008, além de ser vendida em outros vinte destinos internacionais, na América Latina e na África.

O Constellation é um caminhão líder de segmento, com opções que vão de 13 toneladas de PBT até cavalos mecânicos de 70 toneladas CMT, atendendo, dessa forma, aos mais diversos segmentos do transporte de carga. | Foto: Divulgação

Na fatia de 10 a 15 toneladas, que corresponde aos médios, a marca alemã detém 57,6% de participação neste ano, segundo informações da Anfavea. Já entre os semipesados, faixa a partir de 15 até 45 toneladas para chassis e quarenta toneladas para Tractor, as vendas de caminhões Volkswagen correspondem a 39,9% do mercado nacional.

“Aproveitaremos todas as oportunidades, incluindo a Fenatran – sempre uma excelente vitrine –, para mostrar aos clientes de todo o país que a Volkswagen Caminhões e Ônibus tem as melhores soluções para qualquer tipo de demanda”, complementa Alouche.