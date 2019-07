Diversão garantida: minimotos para crianças chegam ao Brasil este ano

Devido ao grande sucesso no mercado nacional das mini motos Pro Series 100 e 125 cilindradas, direcionadas ao público infanto-juvenil, a montadora de veículos off-road paranaense MXF Motors anuncia que já estão disponíveis novas remessas nas revendas autorizadas por todo o Brasil.

Segundo a MXF, a 100 cc é ideal para as crianças de 1,20 a 1,45 metro de altura, na faixa etária de oito a 12 anos, evoluírem no esporte off-road ou para aqueles que querem se divertir. Já a 125 cc é indicada para crianças a partir de 12 anos, com altura acima de 1,50 metro.

No final do ano passado, as duas mini motos estrearam no Brasil totalmente reformuladas. Ambas vêm com suspensões Shock e motor com uma melhor relação peso/potência, além de outros atrativos: novas ponteiras dimensionadas, freios HSK Racing, guia de corrente traseira em polipropileno e descanso lateral com design compacto. Os preços sugeridos nas revendas MXF são de R$ 5.249 para a Pro Series 100 cc e de R$ 6.420 para a Pro Series 125 cc.



Ianque na China

Futura Harley-Davidson chinesa de 338 cc | Foto: Divulgação

Em parceria com a Qianjiang, um dos maiores fabricantes chineses de motocicletas, a Harley-Davidson desenvolverá novos projetos de motocicletas menores, destinadas a atender à China e outros mercados asiáticos. O primeiro modelo da parceria será uma street urbana equipada com motor de 338 cm³ inspirada na linha TNT da Benelli, marca da QJ e que faz sucesso na Europa.

O plano é colocar as primeiras motos à venda no segundo semestre de 2020 e, na sequência, expandir para outros mercados da região. Recentemente, a estratégia de desenvolver modelos menores já foi testada pela Harley-Davidson no mercado indiano com o modelo Street 500, uma custom urbana.A China é o segundo maior mercado de motocicletas do mundo, com 15 milhões de motos vendidas em 2018. Perdeu apenas para a Índia, que emplacou 18 milhões.

Conceito elétrico

BMW Vision DC Roadster | Foto: Divulgação

A Vision DC Roadster é o novo conceito da BMW Motorrad. “O produto revela o futuro da BMW Motorrad de maneira autêntica e transparente, dialogando com a icônica estética da fabricante e pavimenta seu caminho para o futuro, na melhor tradição BMW”, explica o comunicado do BMW Group.

O novo motor elétrico e as baterias evocam um visual que remete ao do tradicional motor boxer. Outros elementos característicos da marca foram incorporados ao conceito, como o eixo universal exposto e o garfo Duolever. O tanque de combustível dá lugar a uma estrutura tubular plana que abrange a carenagem. O farol em leds vem com luz de condução diurna, as lanternas também são em leds e há elementos fluorescentes nas laterais dos pneus.

Segurança de vestir

Jaqueta Dainese Smart Jacket com aibag. | Foto: Divulgação

A Dainese, fabricante italiana de equipamentos de proteção para esportes dinâmicos, acaba de apresentar o Smart Jacket, um colete com airbag que pode ser usado sob qualquer peça de roupa e não precisa de conexão física com a motocicleta. Usuários de qualquer tipo de moto podem contar com o equipamento de segurança, que pode ser dobrado e facilmente transportado. A inflagem do Smart Jacket é acionada por meio de uma central eletrônica que analisa os dados transmitidos por sensores.

Eles enviam informações mil vezes por segundo, e detectam possíveis situações de perigo para que o acionamento do sistema ocorra somente quando necessário. A tecnologia permite que o airbag seja ligado no caso de quedas, impactos com objetos ou outros veículos, em colisões traseiras e mesmo em impactos com a motocicleta parada.Um dos destaques do colete é o Shield, airbag com tecnologia patenteada pela Dainese que, graças a sua estrutura com microfilamentos, garante uma inflação uniforme e controlada.

O colete envolve a região do tórax e as costas do motociclista, assegurando proteção mesmo sem uma superfície rígida no interior.O Dainese Smart Jacket estará disponível em seis tamanhos e será vendido no mercado europeu a partir de julho de 2020, com preço previsto de 599 euros. Não há previsão para lançamento no Brasil.

