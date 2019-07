Volvo lança novos modelos de ônibus articulados na América Latina

A Volvo é líder nos BRTs da América Latina. Baseada no uso de vias exclusivas para os ônibus, veículos de alta capacidade de transporte e aumento da velocidade média, o conceito do BRT surgiu em 1974 em Curitiba, em uma parceria entre a Volvo, desenvolvendo veículos e serviços, e a prefeitura da capital paranaense, que implantou a infraestrutura necessária. Hoje, a marca sueca tem mais de 50% de participação nas frotas de ônibus para esse tipo de sistema em todo o continente.

Agora, a Volvo reforça a sua liderança ao entregar os primeiros lotes de novos ônibus para operadores do Transmilenio, e já começaram a rodar em Bogotá. Operando desde 2001, o Transmilenio é um dos principais BRTs do mundo e transporta atualmente 2,5 milhões de passageiros por dia na capital da Colômbia e região metropolitana.

Inspirado no sistema de vias segregadas e embarque em plataformas, os ônibus podem ultrapassar uns aos outros para maior fluidez. | Foto: Divulgação

Com os novos veículos, a capacidade do Transmilenio aumentou em 25%. O lote que acabou de ser entregue incluiu 202 articulados e 134 biarticulados de um total de setecentas unidades, o maior negócio de BRT da marca na década, fechado em novembro do ano passado. “Nossos ônibus melhorarão ainda mais o conforto dos passageiros e a mobilidade urbana de uma das maiores capitais da América Latina”, comemora Fabiano Todeschini, presidente da Volvo Buses Latin America.

No total, a Volvo vendeu em novembro 402 biarticulados e 298 articulados no processo de renovação da frota da capital colombiana. Os chassis estão sendo produzidos no Brasil e encarroçados pela Superpolo, na Colômbia. As entregas estão sendo feitas em lotes e prosseguem até o próximo ano. Os novos ônibus estão preparados para ativação do Controle Automático de Velocidade Volvo, um avançado sistema que usa a conectividade para limitar automaticamente a velocidade máxima do coletivo em pontos críticos de segurança.

Comparando com os veículos atuais de Bogotá (padrão Euro II), a redução chega a 96% em materiais articulados. | Foto: Divulgação

“Usando um sistema de geolocalização, essa tecnologia pode reduzir a velocidade do veículo próximo a escolas e hospitais e dentro de terminais de passageiros, por exemplo. Tudo é feito remotamente, sem a ação do motorista”, detalha Mario Correia, gerente comercial da Volvo Buses Colômbia.

Os ônibus Volvo para o Transmilenio também utilizam o Fleet Management, um sistema de monitoramento por telemetria em tempo real, que acessa dados de aceleração, frenagem, velocidade e consumo de combustível. Essa tecnologia possibilita ainda a ativação do I-Coaching, uma espécie de treinador virtual de motoristas, que melhora a qualidade da operação do transporte.

Inspirado no sistema de vias segregadas e embarque em plataformas em nível criado em Curitiba, Bogotá ampliou e melhorou o BRT, contemplando desde o início corredores maiores, nos quais os ônibus podem ultrapassar uns aos outros para maior fluidez. Ao utilizar articulados e biarticulados de forma planejada e garantir vias exclusivas, o sistema deu um salto em qualidade no transporte de passageiros da capital, reduzindo o tempo e melhorando o deslocamento dos habitantes da cidade, retirando centenas de veículos e micro-ônibus da região central.



“A Volvo inventou o primeiro biarticulado comercialmente viável do mundo e ajudou a desenvolver os BRTs. Em Bogotá, fomos a primeira fabricante a introduzir biarticulados, ainda em 2012, e temos larga experiência com esse tipo de veículo. Com essas novas entregas, mantemos nossa posição de um dos maiores fornecedores nesse segmento”, assegura André Marques, diretor geral da Volvo Buses Colômbia.

Com os novos veículos, a capacidade do Transmilenio aumentou em 25%. O lote que acabou de ser entregue incluiu 202 articulados e 134 biarticulados de um total de setecentas unidades | Foto: Divulgação

Além de Bogotá, os articulados e biarticulados da marca operam em cidades como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Manaus, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Cidade da Guatemala, San Salvador, Quito, Cidade do México, Guayaquil, Cali, Bucaramanga, e Santiago.

Os biarticulados Volvo de Bogotá têm capacidade de carga superior em três toneladas do que os modelos de outras marcas e têm um exclusivo sistema de filtro de materiais particulados, tornando os veículos mais limpos em relação aos das gerações anteriores. É a primeira vez na América Latina que circulam ônibus equipados de fábrica com essa tecnologia.

Comparando com os veículos atuais de Bogotá (padrão Euro II), a redução chega a 96% em materiais articulados.“Com essa tecnologia, nossos motores emitem apenas 4 mg/kWh, equiparando-se, em particulados, ao que exige a norma Euro 6. Além disso, o BRT de Bogotá utiliza Biodiesel B10 oriundo de Palma, muito mais limpo, o que ajuda a reduzir ainda mais as emissões”, explica Correia.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Diversão garantida: minimotos para crianças chegam ao Brasil este ano