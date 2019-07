Montada na ZFM, a clássica Speed Twin chega ao Brasil de cara nova

A Speed Twin é o mais recente lançamento da Triumph no Brasil. Montada na Zona Franca de Manaus e com preço sugerido de R$ 47.990, a nova moto de origem inglesa terá como principal concorrente a Kawasaki Z900 RS, que custa R$ 1 mil a mais – exatos R$ 48.990.

Baseada em um modelo original de 1938, essa releitura reúne estilo contemporâneo, desempenho e tecnologia da café racer Thruxton R – e de seu motor de 1.200 cc – e, de quebra, a ergonomia da Bonneville T120. Destaque para os três modos de pilotagem (“Sport”, “Road” e “Rain”), controle de tração, acelerador eletrônico, freios ABS e iluminação de leds.

Para a Speed Twin, o oferta de cores inclui a Silver Ice/Storm Grey, a Korosi Red/Storm Grey, ambas com linhas de grafite pintadas à mão e listra branca, e a Jet Black. | Foto: Divulgação

Imponente em termos visuais como o modelo pré-Segunda Guerra Mundial que lhe deu origem, a personalidade da roadster moderna ganha vida com seu propulsor de 1.200 cc High Power 8, um dois cilindros paralelos, que foi atualizado. Ou seja, o propulsor da Speed Twin recebeu nova tampa de magnésio do came, conjunto da embreagem revisado e novas tampas do motor mais leves.

Juntas, as atualizações oferecem uma economia de peso de 2,5 quilos em comparação ao motor da Thruxton. Com potência de 97 cavalos a 6.750 rpm, a nova clássica da Triumph também oferece pico de torque de 11,4 kgfm (a 4.950 rpm). Em função da confiabilidade construtiva do modelo, a marca oferece o primeiro intervalo de serviço estendido para dezesseis mil quilômetros.

Ou seja, o propulsor da Speed Twin recebeu nova tampa de magnésio do came, conjunto da embreagem revisado e novas tampas do motor mais leves. | Foto: Divulgação

Nessa clássica moderna, a ciclística recebeu atenção especial. Desenvolvido a partir da Thruxton R, o novo quadro recebeu aplicação de alumínio e a suspensão foi recalibrada. No sistema de freios, mais eficiência em função da adoção de pinças de quatro pistões Brembo com discos duplos na frente e, na roda traseira, pinça flutuante de dois pistões e um disco único. Em comparação à Thruxton, a nova Speed Twin teve redução de peso de dez quilos.

A Speed Twin oferece três modos de pilotagem. Vinculados ao sistema de aceleração ride-by-wire, os modos selecionáveis “Sport”, “Road” e “Rain”, cada um com mapas de aceleração e definições do controle de tração específicas, proporcionam controle e segurança aprimorados ao motociclista. No “Sport”, a resposta do acelerador é mais imediata. O sistema de freios é ABS, o padrão de segurança contemporâneo.

O ride-by-wire não utiliza cabos e melhora a resposta, a segurança e a sensibilidade do acelerador. | Foto: Divulgação

O controle de tração é comutável e administra a entrega de alto torque da Speed Twin quando a tração está comprometida, oferecendo maior controle ao piloto. Incorporada ao farol, a luz de circulação diurna em leds entrega boa visibilidade e um perfil de luz característico. Integrados a sua traseira minimalista de inspiração clássica, os indicadores e a lanterna em leds oferecem um padrão de iluminação traseira único e uma boa eficiência energética.

O ride-by-wire não utiliza cabos e melhora a resposta, a segurança e a sensibilidade do acelerador. A tomada USB facilita a tarefa de carregar os dispositivos eletrônicos essenciais do piloto e o transponder integrado à chave adiciona maior segurança.

A Speed Twin se junta a outras seis opções de clássicas modernas disponíveis no mercado brasileiro: a Bonneville T100 Black, a Street Twin, a Bonneville T120 Black, a Bobber, a Thruxton R e a nova Street Scrambler 900. Para a Speed Twin, o oferta de cores inclui a Silver Ice/Storm Grey, a Korosi Red/Storm Grey, ambas com linhas de grafite pintadas à mão e listra branca, e a Jet Black.

