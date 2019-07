Volvo Cars anuncia produção do primeiro carro blindado de fábrica

Após a construção, os blindados serão adaptados no Brasil, onde há uma demanda considerável por esse tipo de veículo | Foto: Divulgação

A Volvo Cars anuncia a produção de seu primeiro modelo blindado de fábrica, o SUV XC90. Os carros serão destinados para a Europa e a América Latina. Após a construção, os blindados serão adaptados no Brasil, onde há uma demanda considerável por esse tipo de veículo, assim como uma importante experiência na produção em empresas independentes.



“Estamos muito orgulhosos em ver reconhecido o potencial técnico do Brasil como centro global de transformação e fornecimento de blindados”, comemorou João Oliveira, diretor geral de Operações da Volvo Cars Brasil.

O XC90 blindado é fabricado em Torslanda, na Suécia, e montado a partir da versão T6 Inscription. Depois, o carro é enviado para a Trasco Bremen GmgH, empresa alemã especializada na construção de veículos de qualidade superior com altos índices de proteção.

A blindagem de aço de alta resistência tem 10 milímetros de espessura e os vidros, cinquenta milímetros.

O peso do carro aumenta em 1.490 quilos, totalizando 4.490 quilos. As vendas estão programadas para o mercado brasileiro para o primeiro semestre do próximo ano. O preço ainda não foi definido.

