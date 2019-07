Mercedes-Benz lidera mercado de ônibus no primeiro semestre de 2019

No fechamento do primeiro semestre de 2019, a Mercedes-Benz segue na liderança isolada nas vendas de ônibus no Brasil. No acumulado dos primeiros seis meses do ano, a marca emplacou aproximadamente 5 mil unidades, volume 55% superior às 3.218 unidades do mesmo período de 2018. Com isso, conquistou 52,5% de participação de mercado no segmento acima de oito toneladas de PBT – peso bruto total. Em 2019, uma das novidades da marca está no ônibus rodoviário O 500 RSDD 8x2, que passou a oferecer os sistemas ESP (controle eletrônico de estabilidade) e EBS (sistema eletrônico de freio) juntamente com o freio a tambor, todos itens de série.

Segundo a marca, a inovação amplia o padrão de segurança do veículo, facilita a manutenção e reduz o custo operacional. “Com a evolução do mercado, o O 500 RSDD deixou de ser um produto de nicho, passando a atender a um segmento em crescimento, especialmente para médias e longas distâncias e turismo de luxo”, explica Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

O sexto milhar

Caminhão DAF XF105 versão 6x2 | Foto: Divulgação

A DAF Caminhões Brasil acaba de emplacar o caminhão de número seis mil, produzido na fábrica de Ponta Grossa, no Paraná. A unidade foi comercializada pela concessionária DAF Vitória para a Dellmar Transporte Sustentável. O exemplar de número seis mil é um DAF XF105 versão 6x2, com 460 cavalos e cabine Space Cab.

“A DAF Caminhões Brasil cresce em vendas ano a ano e, cada vez mais, consolida seus produtos como referência em qualidade, robustez e baixo custo operacional. Isso permite aproximarmos de grandes players do mercado. É uma honra celebrar a entrega do caminhão de número 6 mil, o que reforça nossa posição de seguir crescendo no mercado nacional”, destaca Luís Gambim, Diretor Comercial da DAF Caminhões Brasil.

Novos voos

Ônibus Volare Fly 6 | Foto: Divulgação

A Volare iniciou a comercialização, em todas as suas concessionárias no Brasil, do Fly 6, novo modelo de micro-ônibus da marca, desenvolvido para atuar em hotéis, transfers e turismo. Segundo a Volare, o Fly 6 tem como principais características a agilidade, a dirigibilidade, a manobrabilidade, a durabilidade, o custo de manutenção e o elevado padrão de conforto e segurança.Com capacidade máxima para dezenove passageiros mais motorista e 7,92 metros de comprimento total, tem bagageiro com volume de 1,76 metros cúbicos para malas e bagagens.

O modelo tem poltronas mais largas e porta exclusiva com dispositivo DPM para cadeirantes e passageiros com mobilidade reduzida. O veículo de tração traseira é equipado com motorização Cummins ISF 2.8, com 152 cavalos de potência e torque de 36,7 kgfm de 1.500 rpm a 2.900 rpm, com câmbio mecânico de 6 marchas.

Customizar é preciso

BMB, a modificadora da Volkswagen Caminhões e Ônibus. | Foto: Divulgação

O BMB, centro de customizações exclusivo da Volkswagen Caminhões e Ônibus, instalado junto à fábrica da marca em Resende, no Sul do Estado do Rio de janeiro, acaba de completar dezoito anos de existência. E aproveita esse marco para modernizar suas instalações para garantir fôlego para a demanda crescente de veículos sob medida, que acaba de superar o volume de 135 mil unidades. Atualmente, esses modelos já correspondem a 25% de tudo o que é produzido em Resende e ganham cada vez mais espaço nas estradas brasileiras e latino-americanas.

Entre as customizações mais pedidas no Brasil estão o segundo eixo direcional para transformação em 8x2, a flexibilização do entre-eixo e a inclusão de itens como ar-condicionado. “Ao longo desses dezoito anos, acumulamos know-how no negócio que nos habilitam avançar ainda mais. Por isso, estamos investindo em nossa operação, trazendo para a empresa os padrões mais modernos não só em produção, mas também em gestão de pessoas e de sustentabilidade”, comemora Bernardo Balbinot, diretor do BMB.

