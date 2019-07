BMW Série 5 Power BEV – O futuro em forma de carro

Um exemplar do Série 5 está servindo atualmente de veículo-teste para o Power BEV | Foto: Divulgação

O Power BEV é um veículo experimental da BMW equipado com três unidades de acionamento elétrico de quinta geração, com potência combinada de 720 cavalos.



Segundo a marca alemã, o protótipo acelera de zero a 100 km/h em menos de três segundos. Um motor elétrico desse tipo fará sua estreia na produção em série no iX3, com apenas um propulsor. Um exemplar do Série 5 está servindo atualmente de veículo-teste para o Power BEV.

A integração de um sistema de propulsão como esse em um carro de produção representa um importante passo e está sendo alcançado sem nenhuma restrição no espaço do compartimento de passageiros.

A tecnologia permite ainda que os engenheiros observem mais efetivamente as possibilidades abertas por dois motores elétricos gerenciados separadamente no eixo traseiro com vetorização de torque eletrônica.

