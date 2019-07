Tem novidade no Fiat Toro linha 2020

No Brasil, a versão especial da picape estará nas configurações Freedom bicombustível | Foto: Divulgação

A Fiat Toro na linha 2020 chega este mês às concessionárias com uma novidade a mais: o conceito italiano S-Design, apresentado no Salão de Genebra de 2017. No Brasil, a versão especial da picape estará nas configurações Freedom bicombustível com preço de R$ 114.990 e a diesel a R$ 145.990.



Com uma combinação de estilo e conteúdo para satisfazer as necessidades de um público dinâmico e esportivo, a versão estreou na Europa no Tipo e no 500X. Depois, foi a vez do 124 Spider, do 500L e do Tipo StationWagon receberem o pacote S-Design (o S vem de “shadow”, sombra em inglês).

A Toro Freedom S-Design traz um visual bem mais agressivo, podendo ser customizado com qualquer cor de pintura externa (Prata Billet, Marrom Deep, Azul Jazz, Branco Ambiente, Branco Polar, Vermelho Colorado, Preto Carbon, Cinza Antique e Vermelho Tribal). Por fora, destacam-se as faixas adesivas no capô e nos badges especiais, criando uma nova identidade visual.

O pacote traz ainda santantônio e estribos laterais em preto (normalmente, são cromados) e pintura cinza em itens como a capa dos retrovisores externos. O interior é escurecido, com forrações exclusivas nos bancos. O volante e as laterais de porta são em couro com costura preta.

Alguns itens do pacote especial são incorporados à picape na fábrica, em Goiana (PE), pelo Mopar Custom Shop, mantendo a qualidade e a garantia do veículo, e aumentando o preço em R$ 5 mil.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no WhatsApp. Clique aqui!:

Utilitário esportivo ou perfil aventureiro? Ford lança modelos 2020