Chineses ligados: JAC Motors lança primeiro caminhão 100% elétrico

A JAC Motors do Brasil já está aceitando encomendas do iET 1200. O primeiro caminhão com propulsão 100% elétrica comercializado no país terá PBT de 5,8 toneladas e 97 kWh de capacidade máxima de carga da bateria, que proporciona uma autonomia de duzentos quilômetros (norma NEDC). O veículo, importado da China, estreará a eletrificação no segmento de caminhões semileves e leves, normalmente utilizado no transporte de cargas urbanas.

A sigla iET 1200 identifica o termo Intelligent Energy Truck, enquanto o “1200” representa o torque máximo de 1200 Nm – ou 122,4 kgfm –, equivalente ao valor obtido em motores convencionais a diesel para caminhões de 25 toneladas de PBT. Por conta desse torque elevado, a JAC afirma que o iET 1200 oferecerá uma agilidade de condução absolutamente incomparável nos grandes centros. A potência será de 177 cavalos.



“É preciso ponderar as duas grandes vantagens do caminhão 100% elétrico: a emissão zero de poluentes e o baixíssimo custo operacional. Enquanto o caminhão movido a diesel exige um custo de R$ 150 pra rodar duzentos quilômetros na cidade, o JAC iET 1200 gastará R$ 30!”, explica Sergio Habib, presidente do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil. O iET 1200 começará a ser entregue aos primeiros clientes ainda neste ano e o valor sugerido é de R$ 259.900.

Na Serra Gaúcha

A Volvo apresenta a linha 2020 de seus caminhões e soluções de transporte na Transposul, maior feira de transporte e logística do Sul do Brasil, que se realiza de 5 a 7 de junho no FundaParque, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Os destaques da marca sueca no evento são um FH 6x4, um VM 4x2 com motorização de 330 cavalos, um chassi de ônibus B270F, de 15 metros, e vários caminhões seminovos.

“Vamos mostrar nossos veículos e soluções de transporte e promover várias ações de pós-venda, oferecendo condições especiais para aquisição de peças e planos de manutenção”, complementa Felipe Stamberg, coordenador de pós-venda da Dipesul, concessionária Volvo na região.

Durante a feira, os técnicos da Volvo e da Dipesul também divulgarão o Dynafleet, a solução de telemetria da marca, que abastece o transportador com diversas informações sobre a forma com que seus caminhões estão sendo conduzidos, além de fornecer o posicionamento em tempo real.

Negócios na terra do vinho

A Transposul é um dos principais eventos de transporte do Brasil e reúne, na cidade de Bento Gonçalves (RS), de 5 a 7 de junho, as novidades em produtos, tecnologia e serviços para o setor. A Iveco estará presente com condições comerciais especiais para os interessados em adquirir veículos da marca.

“Contamos com o apoio de nossas concessionárias na região, a Carboni e a Mattana, para apresentar modelos como a Daily City e o Hi-Road, os mais recentes do portfólio da montadora, e que já representam boa parte das nossas vendas nos segmentos em que atuam”, afirma Ricardo Barion, diretor de Vendas e Marketing da Iveco para a América do Sul.

No estande da marca estarão expostos produtos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. “O mais novo integrante da ‘Hi-Family’, o Hi-Road, herdou as melhorias que a engenharia da Iveco promoveu recentemente na linha Hi-Way, com uma nova turbina, nova calibração e aumento de torque no motor. Destaque também para o menor peso de tara do segmento, que contribui para a redução de custos com combustível”, complementa Barion.

Parada modelo

Dentre as causas dos acidentes envolvendo caminhoneiros nas estradas brasileiras está o não cumprimento do descanso estabelecido pela Lei No. 13.103/2015, mais conhecida como Lei do Motorista. A legislação estabelece aos motoristas de caminhão o direito de descansar por 11 horas a cada 24 horas, sendo que oito delas devem ser ininterruptas. Além disso, são obrigatórios trinta minutos de descanso a cada seis horas na condução de veículos de carga. Pensando nisso, os irmãos Vinicius e Antonio Vendrami Malucelli decidiram construir uma parada com foco no atendimento a caminhoneiros.

Com previsão de inauguração para dezembro de 2019, a Parada Vendrami fica localizada em uma das rodovias mais movimentadas do Brasil, a BR-376, na região de Ponta Grossa, no Paraná. A ideia é proporcionar um local de descanso apropriado para esses profissionais, com estacionamento monitorado para 215 caminhões ou mais de oitenta bitrens. Eles poderão compartilhar de uma sala de descanso, banheiros, chuveiros com vestiário individual, restaurantes, lojas de conveniência e outros serviços como barbeiro e lavadoras de roupas.

Está prevista uma central de cargas, na qual os profissionais poderão negociar fretes, e mais de vinte escritórios comerciais destinados a seguradoras, despachantes, transportadoras e uma central de reparos. “O Brasil deveria contar com mais áreas de descanso como essas, visando à segurança nas estradas. O número de acidentes certamente cairia muito”, avalia Vinicius Malucelli.

