Utilitário esportivo: novo Porsche Macan desembarca no Brasil

A chegada do Cayenne, em 2002, foi tratada como uma heresia pelos puristas amantes da esportividade dos modelos da Porsche, mas o primeiro utilitário esportivo da marca acabou se tornando um grande sucesso. Doze anos depois, em 2014, foi a vez do segundo SUV da Porsche, o Macan, ajudar a derrubar as últimas barreiras.



Agora, o menor utilitário esportivo da fabricante de Stuttgart ganha a sua segunda geração, que acaba de desembarcar no Brasil, com preço de R$ 329 mil, o mesmo da versão anterior. O Macan é um dos lançamentos mais aguardados da Porsche no país, desde o anúncio da nova geração, feita no Salão de Paris, em outubro do ano passado, e já conta com 301 unidades encomendadas no país.

A dianteira foi inteiramente retrabalhada para parecer ainda mais larga, com faróis em leds e com o Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS – sistema de luzes dinâmico) | Foto: Divulgação

O novo Macan tem um visual mais esportivo e moderno, com detalhes que se alinham ao 911 e ao 918 Spyder. A dianteira foi inteiramente retrabalhada para parecer ainda mais larga, com faróis em leds e com o Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS – sistema de luzes dinâmico), que pode ser usado para controlar a distribuição do facho de forma adaptativa. O comprador do novo Macan pode optar entre quatro cores de carroceria: Verde Mamba Metálica, Prata Dolomita Metálica e Azul Miami ou Crayon.



Produzido em Leipzig, na Alemanha, o novo Macan traz um motor 2.0 turbo com geometria da câmara de combustão aperfeiçoada e filtro de partículas de gasolina, capaz de desenvolver 235 cavalos de potência e 37 kgfm de torque. Associado ao câmbio PDK de embreagem dupla e 7 marchas – enquanto uma é acionada, a seguinte fica pronta para entrar em ação, sem intervalo de tempo –, o motor leva o SUV de zero a 100 km/h em 6,7 segundos, com velocidade máxima de 225 km/h. Conforme o New European Driving Cycle (novo ciclo de condução europeu), o utilitário esportivo da Porsche tem média combinada (urbana/rodoviária) de 8,1 km/l.

O novo Macan tem outros itens inusitados e práticos de bem-estar na cabine, como o para-brisa aquecido e um ionizador que age como filtro de ar para melhorar a qualidade do ambiente interno do veículo. | Foto: Divulgação

A versão do novo Macan trazida para o Brasil disponibiliza o sistema Porsche Communication Management, com tela “touchscreen” de alta definição de 10,9 polegadas. Assim como no Panamera e no Cayenne, a interface pode ser adaptada para se adequar ao gosto pessoal dos usuários por meio de configurações pré-definidas. O novo sistema tem navegação, preparação para smartphone, duas interfaces de áudio e controle inteligente de voz, além do Porsche Connect Plus com módulo de telefone LTE e leitor de cartão SIM, um ponto de Wireless e um conjunto de serviços Porsche Connect.

O item navegação é um dos pontos altos da nova geração do Macan. A “nuvem” da internet proporciona ao motorista ter dados atualizados a todo o momento, tornando possível que a rota seja recalculada rapidamente, por exemplo. Os aplicativos Porsche Connect e Porsche Car Connect permitem ao motorista se comunicar com o veículo a partir de seu smartphone. O aplicativo Offroad Precision registra as manobras radicais no fora-de-estrada para serem assistidas depois pelo motorista e seus amigos.

novo sistema tem navegação, preparação para smartphone, duas interfaces de áudio e controle inteligente de voz, além do Porsche Connect Plus com módulo de telefone LTE e leitor de cartão SIM | Foto: Divulgação

Nos quesitos de assistência ao condutor, o novo Macan tem o volante opcional GT herdado do icônico 911. Um seletor de modos integrados ao volante faz parte do pacote Sport Chrono. O novo assistente de tráfego utiliza o piloto automático do carro para uma condução mais agradável e sossegada em velocidades de até 60 km/h.

O sistema acelera e freia de forma semiautomática, ajudando o motorista a manter sua faixa de rolagem nos engarrafamentos urbanos. O novo Macan tem outros itens inusitados e práticos de bem-estar na cabine, como o para-brisa aquecido e um ionizador que age como filtro de ar para melhorar a qualidade do ambiente interno do veículo.

Produzido em Leipzig, na Alemanha, o novo Macan traz um motor 2.0 turbo com geometria da câmara de combustão aperfeiçoada e filtro de partículas de gasolina, capaz de desenvolver 235 cavalos de potência e 37 kgfm de torque. | Foto: Divulgação

