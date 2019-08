Volvo S60 chega com quatro configurações com foco em segurança

Fruto da mais recente unidade industrial da Volvo, em Charleston, nos Estados Unidos, a nova geração do S60 desembarca no Brasil no próximo mês. O sedã médio esportivo já está em regime de pré-vendas no país em quatro configurações, a T4 Momentum, a R$ 195.950, a T5 Inscription, a R$ 229.950, a T8 R-Design, a R$ 269.950, e a T8 Polestar, com preço a ser definido.

O interior minimalista do novo S60 oferece ao motorista apenas os controles necessários. A maioria das funções é controlada por meio do volante, exibidas no painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas personalizável. | Foto: Divulgação

“Com o novo S60, a Volvo retorna definitivamente para o segmento de sedãs premium com uma proposta inovadora, design esportivo e sedutor, ampla gama de motorização – reforçando sua estratégia na eletrificação – e uma lista de equipamentos de série mais completa entre os concorrentes. O modelo trará novos clientes para a Volvo e aumentará mais nosso crescimento, que foi de 33% no primeiro semestre do ano”, afirma João Oliveira, diretor geral de operações da Volvo no Brasil.

O S60 tem os modos de condução Eco, Comfort, Dynamic e Individual na Momentum e na Inscription e o Pure nas duas versões híbridas. | Foto: Divulgação

Segundo a fabricante sueca, o novo S60 foi projetado para oferecer ao motorista a experiência mais prazerosa de direção de um sedã premium. Seguindo isso, o carro chega equipado com uma boa oferta de motorizações, sempre acompanhadas do controle dinâmico de estabilidade e de tração nas quatro versões destinadas ao Brasil. O 2.0 turbo da T4 Momentum tem 190 cavalos de potência e 30,6 kgfm de torque, que sobem para 254 cavalos e 35,7 kgfm na T5 Inscription.

Segundo a fabricante sueca, o novo S60 foi projetado para oferecer ao motorista a experiência mais prazerosa de direção de um sedã premium | Foto: Divulgação

As duas versões T8 híbridas têm potência combinada de 407 cavalos e torque de 65,3 kgfm. Todas as configurações utilizam a transmissão automática de 8 velocidades. O S60 tem os modos de condução Eco, Comfort, Dynamic e Individual na Momentum e na Inscription e o Pure nas duas versões híbridas. Considerado como um dos melhores chassis do mundo, o sedã da Volvo conta com suspensão dianteira de duplo braço triangular (ao estilo dos carros de competição) e a traseira integral, que garantem equilíbrio e segurança, as marcas mais pronunciadas dos veículos suecos.

O novo S60 tem assistência à manobra para fugir de um obstáculo à frente. | Foto: Divulgação

O S60 foi inteiramente renovado e agora passa a ser montado sobre a plataforma modular SPA (Scalable Product Architecture), a mesma dos modelos das séries 90 (XC90 e S90) e 60 (XC60 e V60). A terceira geração do sedã é 12,6 centímetros mais longa (4,76 metros), 5,3 centímetros mais baixa (1,43 metro) e 9,6 centímetros maior na distância de entre-eixos (generosos 2,87 metros), com a mesma largura (1,85 metro), em relação às dimensões da segunda geração. Os faróis full-led com diversas funções em formato “Martelo de Thor” marcam a personalidade do novo S60, forte e expressiva. De acordo com a Volvo, a plataforma modular SPA permitiu reunir em um só automóvel recursos mais avançados de dirigibilidade e conectividade, colocando o modelo em um patamar superior em seu segmento.

O interior minimalista do novo S60 oferece ao motorista apenas os controles necessários. A maioria das funções é controlada por meio do volante, exibidas no painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas personalizável. O display central com tela antirreflexo sensível ao toque é a principal forma de controlar a navegação, o telefone, a mídia e as configurações do carro, que podem ser salvas em perfil individual do condutor, de forma natural e intuitiva. O controle de voz é outra maneira de operar essas funcionalidades. Como nos modelos da série 90, a integração do smartphone está disponível com os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto.

| Foto: Divulgação

O sedã esportivo da Volvo é um dos carros mais seguros já fabricados. Repleto de novas tecnologias, o modelo chegará ao Brasil equipado com o City Safety, com freio automático e assistente de direção, para evitar colisões com manobras evasivas e na frenagem com aproximação de veículos no sentido contrário. O novo S60 tem assistência à manobra para fugir de um obstáculo à frente.

O City Safety atua de 50 km/h a 100 km/h e colabora para a redução de choques contra outros veículos, pedestres, ciclistas e animais de grande porte, tanto de dia quanto à noite. O S60 integra ainda o alerta de mudança de faixa, o sistema de proteção em saída de estrada, sistemas de proteção contra impactos laterais e lesões na coluna cervical, o alerta de colisão frontal e traseira e o sistema de alerta de ponto cego. Em uma oferta inédita no segmento, o modelo oferece como equipamento de série, em todas as versões, o controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com assistente de direção até 130 km/h.

