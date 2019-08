Iveco busca revolucionar o mercado dos caminhões no Brasil

A montadora busca chegar a era da modernidade, com o lançamento do S-Way | Foto: Divulgação

O caminhão da próxima década, criado para ser o veículo dos sonhos de todos os motoristas. É dessa forma um tanto ufanista que a Iveco define o S-Way, a primeira série de uma nova gama de caminhões rodoviários para longas distâncias, que a marca italiana acaba de apresentar da Europa.

Desenvolvida para entregar soluções integradas e com foco nas rotinas do motorista, a linha S-Way chega com cabine inédita, com muita conectividade e visão de uso sustentável. O projeto reúne todos os avanços tecnológicos introduzidos em gerações anteriores, com a proposta de ir além de mostrar uma nova cabine e aperfeiçoamentos técnicos. O objetivo no desenvolvimento foi reduzir o custo total de propriedade do veículo para o transportador, agregando recursos e serviços ao produto.

Para atender às crescentes necessidades de controle de gestão, o S-Way traz uma moderna plataforma de conectividade desenvolvida em parceria com a Microsoft.

A tecnologia coleta, processa e troca dados operacionais em tempo real e mantém o transportador e o motorista constantemente conectados com o veículo a partir de um dispositivo móvel ou um computador, por meio de portal e do aplicativo MyIveco.

A montadora aposta na série S para alavancar as vendas | Foto: Divulgação

A plataforma oferece ainda assistência com orientação de direção mais eficiente, além de programas voltados para ajudar os operadores logísticos, que incluem consultoria profissional em consumo, gerenciamento e manutenção de frota.

No design, foram adotadas linhas mais aerodinâmicas que, segundo a marca, proporcionaram redução de até 4% no consumo de combustível. O kit aerodinâmico otimizado e saias laterais com extensões de borracha se harmonizam com os faróis full-led e as portas amplas. O para-choque tripartido reduz os custos de eventuais reparos, já que pode ser trocada apenas a peça a ser substituída.

A montadora aposta na série S para alavancar as vendas | Foto: Divulgação

Na espaçosa cabine, o foco principal ficou na ergonomia e funcionalidade, que influenciam diretamente a produtividade. O design oferece uma visibilidade aprimorada, com as janelas laterais de uma peça e amplos retrovisores.

O S-Way vem com motores de 9, 11 ou 13 litros que geram potências de 310 a 570 cavalos, acoplados à caixa de transmissão de 12 velocidades Hi-Tronix. Existe ainda uma versão movida a gás natural com 460 cavalos que, de acordo com a Iveco, é o único com essa tecnologia capaz de entregar autonomia de 1.600 quilômetros. A Iveco não tem qualquer previsão sobre a chegada da linha S-Way ao Brasil.

*Com informações de Agência AutoMotrix*

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

C4 Cactus alavanca vendas da Citroen no Brasil