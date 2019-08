Dentro das tendências: Audi chega em agosto com novo modelo europeu

A próxima atração da Audi chega ao mercado europeu no começo do segundo semestre. Trata-se do que a marca alemã está chamando de SUV-cupê. O Q3 Sportback é derivado do Q3 mas tem personalidade própria, especialmente na parte traseira, mais alongada e com uma clara linha descendente do teto. Ainda não existe qualquer posição no sentido do carro estrear no mercado brasileiro ainda este ano.

Em um primeiro momento, o Q3 Sportback terá o motor 2.0 TFSI (turbo) de 230 cavalos e a tração integral “Quattro” ou o 2.0 TDI turbodiesel de 150 cavalos e tração dianteira, sempre combinados ao câmbio automático Stronic. Depois do lançamento até o final do ano, a Audi incorporará à família uma transmissão manual com drive “Quattro” e motores adicionais, incluindo um a diesel mais potente e um a gasolina no nível de entrada do modelo, em conjunto com um sistema híbrido leve de 48 V com recuperação de energia.

o Q3 Sportback terá o motor 2.0 TFSI (turbo) de 230 cavalos e a tração integral “Quattro” ou o 2.0 TDI turbodiesel de 150 cavalos e tração dianteira, sempre combinados ao câmbio automático Stronic. | Foto: Divulgação

Com 4,50 metros de comprimento, 1,84 metro de largura, 1,56 metro de altura e 2,68 metros de entre-eixos, o Q3 Sportback não pode ser classificado como um carro compacto, embora a Audi assim o defina. Por isso mesmo, o modelo promete um interior espaçoso e modulável, com o banco traseiro tendo regulagens na parte do assento. A capacidade do porta-malas varia de 530 litros a 1.400 litros com rebatimento do encosto do banco de trás, com abertura elétrica da tampa do compartimento.

A direção com assistência elétrica progressiva – fica mais dura conforme aumenta a velocidade, por uma questão de segurança – é de série em todas as configurações, assim como a suspensão esportiva, com opcional de seis modos da abertura e do fechamento dos amortecedores, inclusive para a condução off-road severa.

O Q3 Sportback é derivado do Q3 mas tem personalidade própria, especialmente na parte traseira, mais alongada e com uma clara linha descendente do teto. | Foto: Divulgação

O Q3 Sportback aposta forte na digitalização. O sistema de infoentretenimento tem tela de 10,25 polegadas acionada a partir do volante multifuncional. Uma outra tela sensível ao toque com 10,1 polegadas está localizada no centro do painel de instrumentos. Quando uma função é selecionada, emite um sinal acústico. O acabamento dessa área, juntamente com o painel do ar-condicionado, é em preto brilhante, com a tela menor inclinada ergonomicamente em dez graus em direção aos olhos do motorista.

O menu de interatividade tem uma unidade de controle que utiliza linguagem verbal e pode entender palavras pré-definidas. A inserção de um destino na navegação reconhece as rotas mais frequentes do motorista com base em viagens anteriores, permitindo dar sugestões de trajetos mais adequados de acordo com as condições de tráfego no momento do deslocamento.

A direção com assistência elétrica progressiva – fica mais dura conforme aumenta a velocidade, por uma questão de segurança | Foto: Divulgação

Em conjunto com o MMI Navigation Plus, os serviços online da Audi Connect são disponibilizados a bordo na velocidade LTE Advanced por meio de um cartão SIM instalado permanentemente. Isso inclui, por exemplo, informações de tráfego em tempo real e os pontos de interesse, que complementa a orientação de rota com fotos, horários de funcionamento de serviços e avaliações de usuários. Graças à interconectividade da frota da Audi, o Q3 Sportback recebe e fornece informações sobre vagas de estacionamento, áreas de risco e limites de velocidade, detectados pelos sensores da câmera e do veículo embarcados.

Informações sobre semáforos são um novo recurso entre os serviços Car-to-X. O carro recebe dados do computador de trânsito de uma cidade e, como resultado, o motorista tem informações sobre os ciclos de semáforo no cockpit virtual do carro. Assim, o condutor pode ajustar a velocidade de forma preventiva, aumentando a eficiência e a melhora no fluxo de tráfego. Essa oferta estará inicialmente disponível em cidades europeias e será gradualmente ampliada dependendo da infraestrutura da área urbana.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

120 anos: Fiat lança edição especial do 'Dolcevita'