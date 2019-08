SUV: Renegade lança a linha 2020

O Renegade Sport 2020 recebeu alarme perimétrico de série e um novo pacote opcional chamado de Uconnect | Foto: Divulgação

Após ser lançado em outubro do ano passado e de reassumir a liderança do concorrido segmento de SUVs em seguida, o novo Renegade chega à linha 2020. O utilitário esportivo da Jeep continua na ponta do mercado e fechou o primeiro semestre deste ano com 33.048 emplacamentos, ultrapassando as duzentas mil unidades comercializadas no Brasil desde seu lançamento, em 2015.



Para manter o bom desempenho nas concessionárias, o Renegade traz novidades na linha 2020. A principal é a chegada das lanternas de leds, que passam a ser item de série desde a versão Longitude Flex. Todas as unidades Longitude (bicombustível e diesel) agora brilham mais com o conjunto óptico dianteiro de leds, formado pelos faróis principais e de neblina.

Com fluxo luminoso 50% mais eficiente que as lâmpadas halógenas, o sistema de iluminação tinha entrado na linha 2019 do Renegade como opcional nas versões Longitude e equipamento de série nas configurações de topo de linha Limited (flex) e Trailhawk (diesel).

O Renegade Sport 2020 recebeu alarme perimétrico de série e um novo pacote opcional chamado de Uconnect, formado por central multimídia de 7 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado digital dual zone (com opção de controle na tela) e sensores traseiros de estacionamento, tudo por R$ 4 mil a mais.

