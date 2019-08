Brutos de aluguel: novos caminhões Actros se destacam neste semestre

Na Alemanha, o caminhão pesado Actros pode ser alugado na Mercedes-Benz CharterWay. Desde julho de 2019, um total de quarenta novos caminhões Actros, todos pretos, se destacam no pool de veículos da CharterWay. Na nova geração do Actros disponível na Europa desde o ano passado, os braços da câmera do MirrorCam substituíram os espelhos externos tradicionais do lado de fora da cabine.

O sistema de controle de cruzeiro Predictive Powertrain Control, que economiza combustível, é instalado em todos os veículos, como também o intuitivo, com o recurso Multimedia Cockpit digital. E mesmo em termos de segurança, os sistemas de assistência estão na ribalta da CharterWay, incluindo o sistema de travagem de emergência Active Brake Assist 5 e o Sideguard Assist.

As cabines vêm em três opções: StreamSpace, BigSpace e GigaSpace. Metade dos veículos da CharterWay já está reservada e será objeto de contratos de aluguel de longo prazo, para melhorar as frotas de vários clientes por até três anos.

Turmas a bordo

A encarroçadora de ônibus gaúcha Volare fez a entrega de dezesseis micro-ônibus Fly 9 Escolar para a Paixão Tour Transportes, da cidade de Vassouras, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Em duas diferentes configurações, os veículos serão utilizados no transporte de estudantes nas cidades da região Centro-Sul fluminense. Segundo a Volare, o Fly 9 Escolar oferece bons padrões de conforto, ergonomia e isolamento acústico.

O novo painel apresenta fácil acesso e leitura dos instrumentos, com volante, alavanca de câmbio e comandos instalados ergonomicamente. Para o passageiro, o Volare Fly 9 otimiza o aproveitamento do espaço interno e tem a proposta de oferecer o melhor custo-benefício.

micro-ônibus Volare Fly 9 Escolar da Paixão Tour Transportes, de Vassouras/RJ | Foto: Divulgação

Das dezesseis unidades, dez são do modelo Fly 9 Escolar com capacidade de cinquenta e um lugares (cinquenta passageiros mais o motorista), motorização Cummins ISF 3.8 com 162 cavalos, freio pneumático com ABS, porta urbana com sistema door brake, assoalho em alumínio xadrez, janelas de vidros móveis com limitação de abertura em dez centímetros, poltrona do motorista com regulagem de altura e amortecimento hidráulico, pega-mão no teto em aço encapsulado, tomada 12 V no painel, preparação para rádio, itinerário eletrônico, iluminação do teto em leds, sirene e câmera de marcha à ré com monitor no painel e poltronas escolar sofá, com revestimento em vinil.

Os outros seis veículos têm capacidade para quarenta e quatro ocupantes (quarenta e três passageiros mais o motorista), plataforma elevatória veicular e um posto para pessoa portadora de deficiência (PPD). Contam com motorização Mercedes-Benz de 156 cavalos de potência e equipamentos similares aos da versão de cinquenta e um lugares.

Valor agregado e blindado

A Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta novo chassi para carro-forte, 9.160 CE, o único do mercado que conta com transmissão automática, além da opção manual que possibilita maior capacidade de carga. O Grupo Protege adquiriu cento e quarenta unidades, entre elas, modelos com câmbio manual e automático. Essa parceria faz parte do plano de renovação de frota da empresa de segurança privada paulistana.

chassi Volkswagen 9.160CE em carro-forte do Grupo Protege | Foto: Divulgação

Com mais capacidade que o antecessor, o novo modelo de PBT (Peso Bruto Total) de 9,3 toneladas salta para 9,5 toneladas com entre-eixo de 3.150 milímetros e melhorias que tornaram o chassi mais leve. Segundo a Volkswagen Caminhões e Ônibus, a robustez é potencializada com a motorização Cummins 3,8 L com 162 cavalos, caixa manual e automática, atualização nas dimensões de rodas e pneus (235/75 R17,5), nova suspensão traseira e novo sistema de direção que diminui o esforço físico do motorista na condução.

“Nosso histórico no segmento de valores representa inovação e parcerias prósperas, como é o caso do Grupo Protege. É por meio da experiência de operação do cliente que projetamos nossos veículos, com o compromisso de atender ao mercado de segurança sob medida”, comemora Antonio Cammarosano, diretor de Vendas de Caminhões da VW Caminhões e Ônibus.

Mangas de fora

O aplicativo Buser, que conecta viajantes com destino em comum para fretar ônibus, é o novo patrocinador oficial do Clube de Regatas do Flamengo, uma das marcas mais valorizadas do futebol profissional brasileiro. O Flamengo e a Buser finalizaram as negociações e, a partir de agora, a marca da plataforma ocupa o espaço nas mangas do uniforme do time profissional masculino e feminino, e, nas costas da equipe masculina Sub20, como parte de um acordo firmado até o fim de 2019, com possibilidade de renovação.

logo da Buser na camisa do Flamengo | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

De acordo com Marcelo Abritta, CEO da Buser, a aposta no patrocínio visa a expansão da empresa pelo país. “O futebol é gigante, assim como o transporte rodoviário nacional. Queremos levar o brasileiro para que possa viver bem todos os momentos, em todas as torcidas. Acreditamos no ato de compartilhar, seja no transporte ou na emoção das arquibancadas, acreditamos no Brasil”, justificou Abritta.

Conhecido como “Uber dos ônibus”, o app Buser busca viabilizar opções mais baratas para viajar entre cidades e Estados do país. Segundo a Buser, o aplicativo, que conecta pessoas com destino em comum para fretar ônibus e dividir o valor do transporte, possibilita aos usuários uma economia de até 60% no preço das passagens em comparação com os valores praticados em rodoviárias. O aplicativo oferece ainda acomodações nas opções executivo, semileito e leito-cama. A viagem é contratada totalmente via online, sem a necessidade de se deslocar até guichês de atendimento.

