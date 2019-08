Com novas cores e grafismos, scooter Honda é lançada neste ano

A versão 2019 da X-ADV chega às concessionárias da Honda com novas cores e grafismos. Com o mesmo motor bicilíndrico paralelo SOHC de 745 cc, com potência de 54,8 cavalos e torque de 6,93 kgfm, e o mesmo câmbio de 6 marchas sequencial DCT (Dual Clutch Transmission), a versão 2019 da Honda X-ADV incorpora um novo controle de tração HSTC (Honda Selectable Torque Control), com dois níveis de atuação, cuja função é limitar o patinamento da roda traseira em terrenos de baixa aderência.



Outra novidade é a tecla G, posicionada no painel de instrumentos, e que maximiza a tração em uso off-road. Suspensões reguláveis de longo curso e freios de origem esportiva com ABS completam a parte ciclística, na qual se destaca o chassi tubular de aço. A Honda X-ADV 2019 tem preço público sugerido de R$ 55.998 (base Estado de São Paulo) e as cores disponíveis são o Vermelho e o Cinza Fosco. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem.

Categoria própria

A KTM RC4R é a moto que futuramente estará nas pistas do Northern Talent Cup (NTC), um novo campeonato de velocidade para os mais jovens, que se inicia em 2020. Durante a MotoGP em Sachsenring, a KTM, a Dorna - empresa espanhola detentora dos direitos de transmissão de diversas categorias de motovelocidade - e o ADAC - maior clube de automobilismo da Alemanha e da Europa - deram uma conferência de imprensa conjunta para a apresentação da Northern Talent Cup e da RC4R.

O campeonato está orientado em termos de organização, custos e logística para a captação de jovens talentos oriundos de regiões mais a norte da Europa. A nova categoria de motovelocidade terá um limite de vinte e quatro pilotos, de doze a dezessete anos. O novo modelo da marca austríaca pesa apenas 92 quilos e conta com um motor monocilíndrico, refrigerado por líquido, a quatro tempos e 249,9 cc. Já estão agendadas provas da nova categoria na Alemanha, Áustria, Holanda e República Checa.

Novo modelo da marca austríaca KTM RC4R | Foto: Divulgação

Respeito aos tímpanos

Na França, o barulho ensurdecedor de motores de motocicletas roncando nas ruas e estradas pode, em breve, ser coisa do passado. Um novo tipo de radar, denominado de Medusa, medirá o nível de decibéis de todos os veículos que circulam nas estradas. Mas a sua grande vocação será combater os roncos das motocicletas, principalmente das que utilizam escapes não homologados ou modificações que façam muito barulho.

O sistema ainda em fase experimental em Saint-Forget, na periferia de Paris, é capaz de isolar e detectar ruídos dez vezes por segundo, por meio de quatro microfones montados em um sensor que fica suspenso por cima da via a alguns metros do chão. Atualmente, o protótipo recolhe dados que permitam sua homologação. Apesar de contar com uma câmara fotográfica, o dispositivo ainda não está equipado com um sistema de reconhecimento automático de matrículas para emissão de multas. Mas esse é o objetivo do projeto.

Pequenas motos e grandes negócios

A marca italiana de motocicletas MV Agusta e o gigante chinês Loncin colaborarão para desenvolver motos de 350 cc e 500 cc para a MV Agusta. Paralelamente, a marca “premium” da Loncin, a Voge, receberá atenção especial da engenharia da fabricante de Varese para aprimorar os seus modelos. A MV Agusta é conhecida pelas suas motos exóticas, pelas versões especiais e limitadas e pelas motos nas cilindradas 675 cc, 800 cc, ou 1.000 cc.

O principal objetivo da parceria estratégica com a Loncin é permitir à MV Agusta colocar à venda motos nas cilindradas 350 cc e 500 cc. Com essa parceria, a marca italiana conseguiria disponibilizar modelos mais acessíveis, aumentando o número de motos vendidas anualmente e atingindo lucros maiores.