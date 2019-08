Time de futebol recebe ônibus especial da VW Caminhões e Ônibus

O veículo tem o sistema de Telemetria MAN Telematics, que permitirá que a unidade seja monitorada de maneira automatizada e em tempo real | Foto: Divulgação

O Chivas, time de futebol mexicano que tem mais de 10 milhões de seguidores em suas redes sociais, se destaca como uma das equipes que mais ganharam no México e é o favorito dos fãs do esporte no país. Uma das características do Chivas é ser um diferencial dos demais clubes do México, com sua política de ter somente jogadores mexicanos.



Agora, a operação da VW Caminhões e Ônibus no México acaba de entregar a esse clube um ônibus MAN 26.480, de dois andares e quinze metros de comprimento, 43 poltronas de couro com monitores distribuídos em todo o veículo, sistema áudio/vídeo, tomadas elétricas e USB para dispositivos móveis.

O andar inferior conta com seis poltronas com grande espaço para que a equipe técnica viaje com muito conforto.

O ônibus está equipado com motor MAN D2676, de seis cilindros, potência de 480 cavalos, tecnologia SCR (utiliza o Arla 32), transmissão automatizada de 12 marchas e sistema de freio a disco com ABS. Também tem os sistemas de segurança e assistência ACC (Adaptative Cruise Control), EBA (Emergency brake assist) e ESP (programa eletrônico de controle de estabilidade).

Além disso, o veículo tem o sistema de Telemetria MAN Telematics, que permitirá que a unidade seja monitorada de maneira automatizada e em tempo real, com o sistema GPS, obtendo-se a informação detalhada dos percursos e paradas realizadas, identifica a situação e as falhas do motor, otimizando o planejamento das manutenções preventivas.

Para o time feminino do Chivas, entra em campo um ônibus Volkswagen Volksbus 18.330 OT de 43 lugares, equipado com motor Cummins ISL 330, de seis cilindros, potência de 330 cavalos, norma de emissões Euro V, tecnologia SCR (utiliza o Arla 32), transmissão manual Eaton de 6 marchas e sistema de freio de tambor com ABS.

