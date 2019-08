Edição esportiva limitada da Mercedes-Benz chega com ferocidade máxima

Das pistas para as ruas, chega ao Brasil o Mercedes-Benz AMG GT R Pro. O modelo topo de linha da família desenvolvida pela divisão esportiva e de competição da estrela de três pontas recebeu uma edição limitada, aperfeiçoada em muitos detalhes para proporcionar ainda mais desempenho.



A potência otimizada, a nova suspensão, o acerto da aerodinâmica – resultando em uma força vertical maior –, os bancos tipo concha leves e as rodas com peso reduzido contribuem para o dinamismo aprimorado da condução e tempos mais rápidos em circuitos profissionais. Setecentas e cinquenta unidades do GT R Pro foram produzidas e as apenas quatro destinadas ao Brasil já foram reservadas, com preço de R$ 1.699.900 cada uma.

As barras dianteiras ventilam as caixas das rodas e contribuem para reduzir o levantamento do eixo quando o carro está mais rápido | Foto: Divulgação

“Dando continuidade à história de sucesso do Mercedes AMG GT, apresentamos agora o novo modelo em edição limitada. O GT R Pro traduz ainda mais a sensação que os nossos pilotos experimentam na pista. O modelo tem um jeito único de incorporar o espírito de ‘Driving Performance’ da marca”, explica Holger Marquardt, diretor de Marketing e Vendas Automóveis América Latina e Caribe.

O GT R Pro é equipado com o motor 4.0 V8 biturbo de 585 cavalos de potência a 6.250 rotações por minuto e torque de 71 kgfm de 1.900 a 5.500 giros, associado à transmissão AMG Speedshift MCT de 7 velocidades com “paddles shifts” para trocas manuais. Com 4,55 metros de comprimento, 2,10 metros de largura, 1,28 metro de altura e 1.620 de peso, o superesportivo alemão acelera de zero a 100 km/h em 3,6 segundos e pode chegar à velocidade máxima de 318 km/h, limitada eletronicamente. A título de comparação, um carro da Fórmula-1 faz a mesma aceleração em 1,5 segundo e tem uma velocidade final em torno de 370 km/h, com mais de mil cavalos de potência.

A parte dianteira redesenhada recebeu duas aletas nas laterais, feitas de fibra de carbono com revestimento transparente | Foto: Divulgação

O acerto refinado da aerodinâmica contribui para aumentar o rendimento do GT R Pro. A parte dianteira redesenhada recebeu duas aletas nas laterais, feitas de fibra de carbono com revestimento transparente, que se juntam de forma quase contínua ao defletor, estendido mais para a frente e sustentado por pequenas barras metálicas, estabilizando o defletor em altas velocidades.

As barras nas asas dianteiras ventilam as caixas das rodas e contribuem, consequentemente, para reduzir o levantamento do eixo dianteiro quando o superesportivo está mais rápido. Na traseira, um elemento aerodinâmico de fibra de carbono com revestimento transparente no arco da roda, em cada lado, se eleva verticalmente até quase o nível das lanternas.

Os dados de aceleração e desaceleração podem ser medidos e armazenados | Foto: Divulgação

O perfil aerodinâmico no assoalho, o sistema de regulagem de ar Airplanel na frente e o grande aerofólio sobre a tampa do porta-malas fazem parte das especificações de série. A asa é dotada por um flap defletor, que aumenta a força vertical no eixo traseiro e agora fica sobre braçadeiras de alumínio usinado, reforçando a ligação com o automobilismo.

As teclas Touch Control integradas podem ser usadas para controlar as funções do painel digital e da tela multimídia pelo deslizamento dos dedos. O sistema Active Distance Assist Distronic e o controle de velocidade de cruzeiro podem ser ajustados nos painéis à esquerda. Os da direita são utilizados para ativar o controle por voz, o telefone, regular o volume do som e outras funções do sistema multimídia.

As teclas Touch Control integradas podem ser usadas para controlar as funções do painel digital e da tela multimídia pelo deslizamento dos dedos. | Foto: Divulgação

Os programas de condução AMG são acionados pelo controlador. O modo selecionado é mostrado no display LCD integrado diretamente ao controlador. As duas teclas do display livremente configuráveis e as teclas adicionais no lado esquerdo permitem que mais funções AMG possam ser controladas diretamente no volante, dando ao “piloto” a possibilidade de se concentrar totalmente na condução dinâmica, sem ter de tirar as mãos da direção. Cada função necessária pode ser identificada no ícone do display.

Em circuitos de competição, após fazer algumas voltas rápidas, o motorista pode usar os dados para analisar e, se necessário, melhorar seu desempenho. Os dados de aceleração e desaceleração podem ser medidos e armazenados. Graças a um novo algoritmo, que determina a posição do veículo com a maior precisão possível, o AMG Track Pace registra até mesmo quando o carro sai do autódromo ou se a volta foi encurtada. Isso é feito com a utilização do GPS, assim como dos sensores do veículo - aceleração, giroscópio, ângulo de esterço e rotação das rodas. Os dados são mostrados na tela multimídia e no painel digital.

Pistas de corrida mais conhecidas, como o Nordschleife de Nürburgring, o “Inferno Verde”, de vinte e dois quilômetros de extensão, onde o GT R Pro foi testado, e Spa-Francorchamps, a pista preferida por todos os pilotos da Fórmula-1, já estão armazenadas no sistema.