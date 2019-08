Pneus: uso de marcas de confiança garante mais segurança

Comprar pneus pode ser uma tarefa difícil para quem não entende muito do assunto, uma vez que o mercado traz tantas opções de marcas e modelos, que podem acabar confundindo o consumidor.

A segurança é o ponto chave na hora de escolher um pneu. Produtos de baixa qualidade podem causar sérios problemas no carro, que representam riscos ao veículo e às vidas do condutor e dos passageiros. em resumo: pneus ruins deixam o veículo mais suscetível a acidentes.

De modo geral, é recomendado seguir as instruções do fabricante do veículo, identificar o principal uso do carro - se para rodar na cidade, em viagens ou na zona rural - e o principal: procurar por um pneu original de marca confiável.

Pode soar óbvio ou “papo de vendedor”, mas pneus de grandes marcas têm melhor rendimento, mais capacidade de frenagem, suportam melhor altas velocidades e o peso do carro com mais segurança. São aprovados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), sistematicamente testados e produzidos por tecnologias de ponta desenvolvidas em empresas multinacionais. Além disso, Possuem certificados de garantia e de inspeções que seguem padrões internacionais de qualidade.

Por outro lado, pneus de procedência duvidosa podem não apresentar a mesma qualidade que produtos de marcas conhecidas no mercado. Em geral, causam instabilidade na direção, principalmente em curvas e em altas velocidades, devido a problemas nos rolamentos. O balanceamento e o alinhamento também podem ser prejudicados com o uso de pneus de baixa qualidade, fazendo o veículo vibrar. Além das questões de segurança, pneus ainda inadequados geram mais consumo de combustível.

Melhores marcas de pneus

Atualmente, cinco marcas estão entre as mais confiáveis no mercado brasileiro de pneus. Pirelli, Goodyear, Michelin, Continental e Bridgestone disputam a preferência dos compradores e representam mais segurança e conforto para motoristas que não abrem mão da qualidade.

Pirelli

A italiana Pirelli está no mercado há mais de 150 anos. Seus produtos estão dispostos em uma ampla linha de pneus para finalidades diversas. O alto desempenho em estradas de terra é a principal marca da fabricante, mas há também opções para além do off-road, como pneus para SUV, carro de passeio e pneus all season, para rodar no verão ou no inverno. Suas tecnologias produzem produtos robustos para mais estabilidade em vários tipos de terrenos e com banda de rodagem assimétrica para estabilidade nas curvas.

Goodyear

Os pneus da Goodyear são projetados para aguentar as estradas. Com ampla experiência com pneus para ônibus, caminhões e picapes, a marca também oferece ótimas opções para carros de passeio, principalmente para quem gosta de viajar para longe dirigindo. Os produtos são feitos para suportar altas temperaturas em maior velocidade e mais tempo rodando. Para as épocas chuvosas, a Goodyear desenvolveu ainda uma linha dedicada para performance em piso molhado, garantindo mais segurança também nas estradas.

Michelin

Frenagem, aderência e impacto são os principais quesitos que os pneus da francesa Michelin cumprem com primor. A marca conta com modelos específicos para piso molhado e piso seco, com foco na frenagem precisa. Aderência às curvas é outra preocupação que aparece em diversas linhas de pneus da fabricante, que também tem se especializado em pneus resistentes para tráfego em pistas irregulares.

Continental

Apostando no custo benefício, a Continental tem apresentado aos clientes opções para o dia a dia de carros de passeio, SUVs e vans. As principais preocupações da marca são a segurança e a praticidade. Tanto os modelos para piso molhado quanto para piso seco trabalham para a melhor frenagem e para evitar a aquaplanagem. Além da segurança, os pneus da marca prometem aumento da potência, trazendo consequente queda no consumo de combustível.

Bridgestone

A Bridgestone também atende ao consumidor interessado em aumentar a potência do carro e economizar combustível. Conta com uma vasta linha de produtos indicados para veículos de alto desempenho, uso em superfícies irregulares, pistas secas ou molhadas. A estabilidade é uma das principais preocupações da fabricante, que também produz pneus para veículos de carga e agrícolas.