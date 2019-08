Audi apresenta novo conceito de patinete elétrico

O modelo tem 12 quilos e pode ser dobrado e armazenado convenientemente no porta-malas do veículo ou puxado como um carrinho | Foto: Divulgação

Dentro da tendência urbana global de mobilidade multimodal, a Audi apresenta seu novo conceito de patinete elétrico. Batizado de Audi e-tron scooter, o veículo tem a proposta de combinar as vantagens de um patinete elétrico e um skate.



O modelo tem 12 quilos e pode ser dobrado e armazenado convenientemente no porta-malas do veículo ou puxado como um carrinho, de forma a ser transportado por carro, ônibus ou trem. Dentre os destaques está seu manuseio, pois permite ao piloto ter uma mão livre e assim poder olhar ao redor e sinalizar com a outra mão. Produção e vendas são planejadas para o final de 2020.

O guidão dá estabilidade e mantém a bateria e os itens eletrônicos – há ainda um display que mostra a condição da bateria. O piloto acelera e freia por meio de uma manopla de torção. A autonomia de vinte quilômetros é obtida pela recuperação de energia quando o patinete elétrico é freado.

O freio de serviço hidráulico proporciona segurança adicional. O patinete elétrico pode ser carregado no porta-malas do veículo por uma tomada exclusiva. No fim de 2020, clientes poderão comprar o patinete elétrico e-tron Audi na Europa por cerca de 2 mil euros.