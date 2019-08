Salto elétrico: Porsche Cayenne chega ao Brasil em agosto

Como parte do programa E-Performance, a Porsche lança no Brasil o Cayenne E-Hybrid, com a pré-venda se iniciando em agosto e preço sugerido de R$ 435 mil. O Cayenne híbrido é equipado com um motor a combustão 3.0 V6 turbo de 335 cavalos de 5.300 a 6.400 rotações por minuto e torque de 46 kgfm de 1.340 a 5.300 giros, associado a um elétrico com 134 cavalos e torque de 41 kgfm, com potência combinada de 469 cavalos.

Segundo a Porsche, a propulsão híbrida plug-in do Cayenne permite a aceleração de zero a 100 km/h em cinco segundos e uma velocidade máxima de 253 km/h. O utilitário esportivo pode percorrer quarenta e quatro quilômetros e alcançar os 135 km/h usando apenas o motor elétrico. A tecnologia Sport Response (Resposta Esportiva), derivada do 918 Spyder, permite que o motor elétrico possa ser usado em todos os modos do pacote Sport Chrono, para um ganho adicional na performance, com torque instantâneo.

O utilitário esportivo pode percorrer quarenta e quatro quilômetros e alcançar os 135 km/h usando apenas o motor elétrico. | Foto: Divulgação

Nos modos voltados ao desempenho - Sport e Sport Plus -, toda a energia da bateria pode ser utilizada para a impulsão. No Sport, a bateria é carregada somente na medida necessária para uma nova ação de empuxo. No Sport Plus, a bateria é recarregada o mais rapidamente possível. Os outros modos privilegiam a máxima eficiência de condução.

A Porsche reprojetou o trem de força do Cayenne E-Hybrid. O módulo híbrido consiste de uma combinação integrada do motor elétrico com uma embreagem de separação. Diferentemente do sistema eletrohidráulico anterior, com atuador mecânico, a embreagem de separação é operada eletromecanicamente, garantindo tempos de reação mais rápidos. A transmissão do propulsor turbo ganhou o novo câmbio Tiptronic S recentemente desenvolvido para toda a linha Cayenne, com 8 velocidades. A caixa de câmbio automática oferece uma arrancada mais confortável e suave e aumenta a velocidade das trocas de marchas.

Com o sistema de Gerenciamento de Tração da Porsche, o Cayenne E-Hybrid tem tração ativa permanente nas quatro rodas distribuída por meio de uma embreagem multidiscos comandada e controlada por mapeamento. Com uma ampla faixa de distribuição de torque, o sistema proporciona vantagens em termos de dinamismo de condução, agilidade, controle de tração e capacidade off-road. O sistema ativo da suspensão (Porsche Active Suspension Management) é disponibilizado de série. Itens opcionais incluem o sistema elétrico de estabilização de rolagem Porsche Dynamic Chassis Control e um engate para reboque de cargas de até 3,5 toneladas.

As novidades são copiloto digital com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, bancos com massagem, aquecimento do para-brisa | Foto: Divulgação

Com o lançamento do Cayenne E-Hybrid, a Porsche está expandindo sua gama de sistemas de assistência e itens opcionais para toda a linha. Pela primeira vez, o head-up display é oferecido em um modelo da marca. O dispositivo projeta todas as informações mais importantes sobre a condução diretamente na linha de visão do motorista, em um mostrador colorido. Outros itens agora disponíveis no Cayenne são o copiloto digital inteligente Porsche InnoDrive com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, bancos com massagem, aquecimento do para-brisa e independente com controle remoto e rodas de 22 polegadas de metal leve.

O novo Cayenne tem 4,91 metros de comprimento, 2,19 metros de largura, 1,98 metro de altura, generosos 2,89 metros de entre-eixos, garantindo bom espaço para os passageiros do banco traseiro, 2,29 mil quilos de peso, 645 litros de capacidade no porta-malas e 75 litros no tanque de combustível. A Porsche oferece vinte e três estações de recarga em cinco Estados brasileiros: Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No entanto, as baterias podem ser recarregadas em outras estações.