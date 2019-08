Em clima de despedida, Renault apresenta a versão Duster GoPro

O Media Evolution tem ainda as funções Bluetooth, câmera de ré, Eco Scoring e Eco Coaching | Foto: Divulgação

Em clima de despedida da atual geração, a Renault apresenta a versão Duster GoPro, equipada de série com a câmera GoPro 7 Black, a mais potente da linha.

A parceria reforça mais o espírito aventureiro e a robustez do SUV, que chega em duas configurações, a GoPro 1.6 com CVT a R$ 81.890, com o Pack Outsider contendo proteção no para-choque dianteiro, faróis auxiliares e alargadores de para-lamas, e a GoPro 2.0 4x4 a R$ 85.790, acrescentando rodas de liga leve diamantadas na cor preta.

A série traz mais conectividade, com o Media Evolution, central multimídia da Renault com tecnologia Android Auto e Apple CarPlay e que permite usar Spotify, Waze, Google Maps (Android Auto) e WhatsApp na tela de sete polegadas “touchscreen” capacitiva.

O Media Evolution tem ainda as funções Bluetooth, câmera de ré, Eco Scoring e Eco Coaching – ajudam o motorista a economizar combustível auxiliando na forma de dirigir.