Mercado de vans da linha Sprinter cresce no Brasil

A participação nas feiras tem gerado negócios em segmentos como alimentação, turismo, franquias e empreendedorismo, entre outros, que movimentaram as vendas da Linha Sprinter no semestre. | Foto: Divulgação

No primeiro semestre deste ano, a Linha Sprinter cresceu em todos os segmentos de sua atuação na faixa de 3,5 a cinco toneladas (Vans, Furgões e Chassis com Cabina). Com 5.419 unidades vendidas no acumulado de janeiro a junho, a marca garantiu o primeiro lugar e segue crescendo em participação de mercado em vans de passageiros, furgões e chassis com cabina. A Mercedes-Benz viu as vendas da Linha Sprinter crescerem 66% no primeiro semestre de 2019.

Com sessenta versões à escolha dos clientes, a Linha Sprinter é formada pelos modelos 313 CDI Street (Peso Bruto Total - PBT de 3,50 toneladas), 415 CDI (PBT de 3,88 toneladas) e 515 CDI (PBT de 5 toneladas), que são indicados para empresas de transporte, profissionais autônomos e empreendedores.

A participação nas feiras tem gerado negócios em segmentos como alimentação, turismo, franquias e empreendedorismo, entre outros, que movimentaram as vendas da Linha Sprinter no semestre.

“Participamos dos mais importantes eventos realizados no ano, nos quais apresentamos as diversas aplicações, versatilidade do produto e seus aspectos que propiciam o melhor custo/benefício do mercado, além de destacar as opções de taxas atrativas do Banco Mercedes e as lojas SelecTrucks que facilitam a renovação de frota aos clientes. Estamos cada vez mais perto dos clientes para entender melhor suas necessidades e trazer soluções mais adequadas aos seus negócios”, comemora Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil.