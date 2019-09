Vídeo: novas regras e valores para obtenção da placa 'Mercosul' no AM

As mudanças visam desburocratização e economia aos condutores | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Começa a valer nesta terça-feira (27) as novas regras e valores para obtenção da placa padrão Mercosul no Amazonas. Os valores visam a economia de 28,36% para os condutores e as novas regras buscam desburocratizar o processo de emplacamento no Amazonas.

Mudanças

Com as alterações o proprietário do veículo pode resolver diretamente no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) toda a transferência da documentação e emissão dos boletos necessário, atualmente o serviço era feito por uma empresa particular.

Antes, a placa custava R$155,29 para motos e R$129,69 para carros. Com a mudança nas regras, o valor máximo para aquisição de placa unitária de qualquer veículo passa a custar R$ 111,17, redução de R$ 44,12 para as motocicletas e R$18,52 para os automóveis.

Com a nova alteração aquele que transferir a documentação de um veículo para outra pessoa ou pra outro município, não vai mais ser obrigado a aderir a placa Mercosul. A obrigatoriedade agora é somente para carros novos ou com placas danificadas. No ano de 2018, foram emplacados aproximadamente 48 mil novos veículos no Estado. Até o mês de julho deste ano, já são 30 mil novos emplacamentos.

