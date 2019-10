Primeiro carro híbrido flex do mundo é lançado em Manaus

Manaus foi palco para o lançamento do primeiro carro híbrido flex do mundo. Desenvolvido exclusivamente para o Brasil, o carro com transmissão híbrida foi planejado por uma equipe de engenheiros brasileiros e japoneses para proporcionar melhor performance para o público.



Como principais novidades, o sedã estreia a inédita configuração híbrida flex e sistemas de segurança ativa, também pela primeira vez no segmento. Nessa configuração, o carro funciona com gasolina ou etanol, junto a dois motores elétricos. O modelo híbrido flex vem na versão topo de linha, Altis, e sai pelo mesmo valor do modelo com motor à combustão 2.0.

Tecnologia, inovação e sustentabilidade. Essas são as principais marcas da 12ª geração do Corolla e primeiro carro híbrido flex do mundo que chegou a Manaus na Toyolex Toyota (Av. Constantino Nery, 2075 - São Geraldo). O evento de lançamento contou com a presença de convidados em geral e imprensa.

Inovações vão revolucionar a experiência de dirigir um sedã. | Foto: Divulgação

Conceitos

O desafio da Toyota era manter o DNA do Corolla e adicionar novas capacidades que pudessem perpetuar sua liderança no mercado. Além dos atributos pré-existentes de qualidade, durabilidade e confiabilidade, o novo carro também foi criado com base em cinco pilares: design, dirigibilidade, segurança, performance e conectividade.

Design

Desenvolvido com foco mais sofisticado, dinâmico e esportivo.

Dirigibilidade

Baseado na plataforma TNGA e no novo conjunto de motor e transmissão, atingiu um menor centro de gravidade que o modelo atual, fazendo com que a sensação de rolagem da carroceria diminua. Ao mesmo tempo, aumentou em 60% a resistência do chassi, melhorando a condução e o conforto.

Segurança

Traz como diferencial o Toyota Safety Sense, composto por alerta de pré-colisão, frenagem automática, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência na faixa e farol alto automático. Esse conjunto introduz um novo patamar de segurança ativa no segmento e ajuda a prevenir acidentes e reduz danos. Todos os equipamentos da geração anterior, como 7 airbags, controles de tração e estabilidade & Isofix para as crianças permanecem.

Performance

Tem dois novos conjuntos de motores: "2.0L Dynamic Force" e "Sistema Híbrido Flex". O primeiro, considerado o motor mais avançado já produzido, conta com 177 cavalos e transmissão Direct Shift de 10 marchas para melhorar as saídas do veículo. Ele faz 13,9 quilômetros por litro com gasolina na estrada. Já o inovador sistema híbrido Flex com a transmissão híbrida, primeiro do mundo, desenvolve até 20 quilômetros por litro com gasolina na cidade.

Além da proposta de preservação do meio ambiente, devido à utilização do motor elétrico | Foto: Divulgação

Conectividade

Utiliza o automático e ajuste de altura, central multimídia com conectividade Android Auto e Apple CarPlay em toda sua gama, isto é, será compatível com todos os sistemas operacionais. O diferencial neste segmento desde que foi lançado no Brasil é o Teto Solar opcional.

Versões

Baseado na ideia de manter um line up simples e claro, estão sendo mantidas as três versões: GLI, XEI e ALTIS. Desde a versão de entrada GLi, o Corolla é equipado com direção elétrica, 7 airbags (frontais, laterais, de cortina e um de joelho para o motorista), sistema Isofix de fixação de cadeirinhas infantis, controles eletrônicos de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas.

Há também faróis com acendimento e câmera de ré, direção elétrica, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, faróis com luzes diurnas de LED e tela TFT de 4,2 polegadas colorida no quadro de instrumentos. As rodas têm 16 polegadas.

A versão intermediária XEi acrescenta faróis de neblina em LED, chave presencial para entrada no veículo e partida do motor, aletas para troca de marchas atrás do volante, modo de condução Sport, retrovisor interno eletrocrômico, piloto automático, ar-condicionado automático, acabamento com partes de couro preto e rodas de 17 polegadas.

A topo de linha Altis 2.0 adiciona lanternas e faróis de LED e o pacote Toyota Safety Sense, com piloto automático adaptativo, faróis com facho alto automático, assistente de pré-colisão com alerta sonoro e visual e frenagem automática, e alerta para mudança involuntária de faixa. Há ainda um pacote premium de série com ar-condicionado de duas zonas, banco do motorista com regulagens elétricas, retrovisores externos com rebatimento elétrico, teto solar elétrico e sensor de chuva.

O Corolla está disponível em 7 cores diferentes: branco sólido, branco perolizado, preto, prata, vermelho, marrom e cinza.

Garantias

Com todas essas facilidades, a nova geração do campeão de vendas, que é o primeiro TNGA produzido localmente, terá a vantagem de 5 (cinco) anos de garantia. Além disso, oferece garantia de 8 (oito) anos nos componentes híbridos para deixar os clientes seguros e tranquilo quanto a essa nova tecnologia.

Para personalizar o veículo, também estarão disponíveis mais de 30 acessórios genuínos desde o lançamento, que permanecem seguindo os mesmos conceitos com itens de elegância, esportividade e conveniência para os usuários. Além disso, todos os itens terão a garantia de 3 (três) anos quando adquiridos e instalados na rede autorizada.

Outra vantagem é o custo de propriedade para revisões, onde híbrido e 2.0 Dynamic Force, poderão contar com o pacote de 5 (cinco) manutenções, do programa ‘Revisão na Medida’, por apenas R$ 2.990.

Fabricação

O Corolla é produzido em Indaiatuba (SP). A unidade teve um investimento de R$ 1 bilhão para ser modernizada e receber a nova geração do modelo. A Toyota prevê produção mensal de 3,5 mil carros com motor 2.0 e de mil híbridos.

A fábrica de motores de Porto Feliz (SP) teve investimento de R$ 600 mil e também vai produzir o motor híbrido, mas com a maior parte dos componentes vinda do exterior, já que os fornecedores locais ainda não dispõem dessa tecnologia.