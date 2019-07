Moto mais: veja as novidades das máquinas incríveis de duas rodas

Moto Mais dessa semana apresenta as novas ousadias de duas rodas aos leitores do Portal EM TEMPO:

Ousadia elétrica

Futurista totalmente elétrica feita sob encomenda, com preços a partir de 90 mil libras - cerca de R$ 441 mil | Foto: Arc

Arc

Criar a motocicleta mais avançada do mundo. Essa é a pouco modesta proposta da britânica Arc, que pretende produzir em 2020 em uma nova instalação no sul do País de Gales a Vector, uma “neo café racer” futurista totalmente elétrica feita sob encomenda, com preços a partir de 90 mil libras - cerca de R$ 441 mil. Segundo a fabricante, o monocoque em carbono garante a melhor rigidez do chassi da categoria. As inovações do modelo incluem direção centrada no cubo, braço oscilante de carbono personalizado e heads-up display. A previsão é que, a partir do final de 2020, sejam construídas 399 unidades por encomenda nos primeiros 18 meses. O uso liberal de carbono e outros materiais exóticos, como detalhamento de cobre exposto e alumínio de grau aeronáutico, ajudam a manter o peso seco total da máquina de até 220 quilos. Mark Truman, o engenheiro visionário por trás da Arc, assumiu a maior parte dos testes de pista em circuitos e aeródromos ao redor de Midlands, abordando os pontos mais delicados da geometria e do manuseio da Vector. Com um motor elétrico de 399 volts produzindo 133 cavalos, a Arc Vector terá a melhor relação potência-peso de qualquer veículo elétrico de duas rodas. O alcance combinado será de cerca de 270 milhas. De zero a 60 milhas por hora (96,6 km/h) chegará em três segundos e a velocidade máxima será de 201 km/h.

Clássica contemporânea da BMW

A moto é cheia de modernidade, mas preserva referências aos grandes clássicos da BMW. | Foto: BMW

No último Concorso d’Eleganza Villa d’Este, tradicional evento de carros antigos que acontece anualmente na Itália, a BMW apresentou a moto-conceito R18. A moto é cheia de modernidade, mas preserva referências aos grandes clássicos da BMW. A R18 é uma custom com motor boxer de concepção dos anos 60 e estilo purista. Além do motor boxer característico da BMW, a R18 tem chassi de berço, eixo-cardã exposto, tanque de combustível em forma de gota e farol redondo em leds e nada de painel. As rodas raiadas são aro 21 na frente e 18 na traseira. O novo boxer de dois cilindros contrapostos tem 1.800 cm³ de capacidade e lembra os motores Flat Twin, fabricados pela BMW até o final da década de 60.



Katana, da Susuki

A nova Katana tem um sistema de controle de tração de três estágios para domar seu motor de quatro cilindros em linha | Foto: Susuki

A nova Katana da Suzuki está chegando aos principais mercados europeus, a começar pela Inglaterra. Evolução de um ícone, a versão de 2019 não disfarça as influências de estilo do modelo de 1981, incluindo as linhas instantaneamente reconhecíveis, mas em uma interpretação moderna. A nova Katana tem um sistema de controle de tração de três estágios para domar seu motor de quatro cilindros em linha, derivado do GSX-R1000, com torque de 150 cavalos, envolto em uma estrutura de alumínio leve. Os primeiros duzentos clientes a adquirirem uma nova Katana na Inglaterra também receberão um livro comemorativo de edição especial, detalhando a história da moto com imagens e conteúdo que ajudam a explicar a história da Katana e da poderosa espada samurai com a qual compartilha seu nome.



MV Agusta Superveloce 800



A moto ostenta um design intemporal e único e presta uma homenagem aos modelos de competição da década de 70. | Foto: MV Agusta Superveloce 800

Depois de ser destaque no Salão de Milão de 2018 e no Concurso d’Eleganza Villa d’Este, deste ano, a MV Agusta Superveloce 800 chegará à fase de produção em 2020 com a exclusiva Serie Oro, limitada a trezentos clientes. A moto ostenta um design intemporal e único e presta uma homenagem aos modelos de competição da década de 70. A base é a F3 800 de 148 cavalos, incluindo rodas raiadas, uma cinta em couro na zona do depósito e assentos em Alcântara para condutor e passageiro. A produção da MV Agusta Superveloce 800 Serie Oro começa em março de 2020, mas as reservas já podem ser feitas na Europa nos pontos de venda da marca italiana.

