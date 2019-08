Aula de 'zumba inclusiva' é realizada em Manaus

Manaus - No início da manhã de sábado (27) ocorreu a “Zumba Inclusiva” realizada pelo Instituto Amazonense de Inclusão (IAI) em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped). A aula de zumba faz parte da série de projetos do instituto com objetivo de oferecer atividades de entretenimento para as pessoas com deficiência. A ação aconteceu na sede da Seped, localizada na rua Salvador, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

A aula iniciou às 9h30 da manhã e seguiu até às 11h. | Foto: Zeca Barcellos/Seped

Em meio a risadas e descontração, os jovens participaram com alegria das atividades ministradas pela instrutora presente. O evento contou ainda com a participação dos paratletas de halterofilismo Daniel Ferreira, de 18 anos, e Lucas dos Santos, de 17 anos, e da modelo com microcefalia, Ana Victória Lago, de 19 anos.

Ana Victória também participou da ação | Foto: Zeca Barcellos/Seped

Para Maria Graciete dos Santos, mãe de Lucas, a ação realizada trouxe muitos benefícios a saúde de todos que estavam no local. “Estou gostando muito da aula. Além de se exercitar, que é algo que devemos fazer diariamente, nossos filhos ainda se divertem entrando em contato com outras crianças”, disse.

Segundo a titular da Seped, Viviane Lima a ação busca alcançar o maior número de pessoas com deficiência em vários pontos da capital amazonense.



“Hoje iniciamos a zumba inclusiva. Realizamos essa primeira ação para ver de que forma o público receberia e já percebemos que está sendo um sucesso. Buscamos tornar uma ação itinerante, o primeiro foi aqui na sede, mas pretendemos realizar esta ação na Ponta Negra e em outras zonas da cidade”, ressaltou, Viviane.

Os familiares responsáveis também participaram dos exercícios. | Foto: Zeca Barcellos/Seped

O presidente do Instituto Amazonense de Inclusão (IAI), Breno Marx, contou que ideia partiu dos pais dos jovens com deficiência. “O projeto veio a partir dos próprios pais, pois eles queriam mais entretenimento para os filhos com deficiência. O benefício da dança é muito abrangente, principalmente para jovens e crianças, a música estimula isso. A zumba é algo moderno que interage a parte física e psicológica” pontuou Breno.

