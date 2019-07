Oficina gratuita ensina técnicas de yoga para controlar o estresse

Manaus- Como controlar o estresse utilizando técnicas de yoga no dia a dia? Esse será o tema abordado em oficina, na próxima quinta-feira (27), às 14h30, na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

A oficina de gestão do estresse terá palestra e a parte prática das técnicas de yoga. A atividade acontece no auditório Dr. João Batista Baldino, localizado no 3º andar da FCecon, na rua Francisco Orellana, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. A oficina é organizada pelo Serviço de Psicologia da Fundação.

A palestra será ministrada pela psicóloga da FCecon, Larissa Neves, que falará das questões funcionais e orgânicas do estresse. “Vamos explicar o que é o estresse, o que causa, quais os sintomas e como identificar e administrar o estresse”, explicou Neves.

Após a explicação teórica sobre o estresse, a professora de yoga Malinii fará a demonstração de técnicas e ensinará como aplicá-las em situações estressantes do dia a dia.

“A própria terapeuta vai fazer uma apresentação dos benefícios que a yoga pode trazer para a saúde, combatendo o estresse”, ressalta a gerente do Serviço de Psicologia da FCecon, Maria Graciete Ribeiro Carneiro.

Técnicas

A oficina do estresse é realizada de forma rotineira na Fundação para auxiliar funcionários, pacientes, acompanhantes e o público em geral como lidar com essa problemática.

Além da apresentação teórica sobre causa, sintomas e o que é a doença, o Serviço de Psicologia traz diferentes técnicas que podem ser usadas para administrar situações estressantes, como a dança, a fisioterapia, o tai chi chuan e agora a yoga.

Inscrições

O evento é gratuito e aberto ao público em geral. Para participar, basta se inscrever junto ao Serviço de Psicologia, pelo número (92) 3655-4620. O interessado também pode comparecer pessoalmente ao setor, das 8h às 17h, para garantir participação na oficina.

