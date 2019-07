Conferência Estadual de Saúde do AM terá cobertura do Canal do SUS

O Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), irá fazer cobertura jornalística da 8ª Conferência Estadual de Saúde do Amazonas | Foto: Divulgação / Fiocruz

Manaus - O Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), irá fazer cobertura jornalística da 8ª Conferência Estadual de Saúde do Amazonas, cuja abertura acontece na próxima segunda-feira (01).Conferência que prevê a participação de 550 representantes da sociedade civil organizada, de órgão públicos e outros convidados, para discutir políticas voltadas ao setor, de 1º a 3 julho, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV), em Manaus.

De acordo com a Fiocruz, o Amazonas faz parte do projeto do canal, que também programou a produção de reportagens nas Conferências Estaduais do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Tocantins. O evento poderá ser acompanhado na programação do canal, por antena parabólica com recepção digital e por meio da Web TV, no site https://www.canalsaude.fiocruz.br/canal/aoVivo/.

Durante a cobertura do evento, a equipe vai trazer depoimentos dos delegados, acompanhar as mesas de discussão e, ainda, as palestras e toda a programação do evento para perto do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nós vamos estar presentes, nossa repórter Elen Paes, nosso cinegrafista, nossos assistentes vão estar aí (em Manaus) para produzir um material bacana sobre a Conferência Estadual do Amazonas. Então participe e, depois, acompanhe o resultado no Canal Saúde”, disse a superintendente do canal, Márcia Corrêa e Castro, em vídeo gravado para divulgação nas redes sociais pela assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Democracia e Financiamento do SUS – O tema da Conferência deste ano é “Democracia e Saúde: Saúde como direito, consolidação e financiamento do SUS”. Conselheiros de Saúde estaduais e dos 62 municípios, representantes de movimentos sociais, além de gestores e prestadores de serviços, estão entre os participantes da conferência, que visa a participação social no fortalecimento do SUS.

O secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, afirma que a Conferência Estadual é considerada o maior evento de participação social no Amazonas.

“É um fórum que acontece a cada quatro anos. O evento fomenta as principais Políticas Públicas da Saúde. Os debates contam com a participação da comunidade civil organizada por meio de seus representantes (25% de representantes dos trabalhadores da saúde, 25% de gestores e prestadores de serviço do SUS, e 50% de usuários do SUS)”, afirma o secretário, que é o coordenador da Conferência.

Os delegados eleitos na Conferência Estadual irão levar as propostas aprovadas à 16ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece em Brasília, de 4 a 7 de agosto. O Evento irá traçar as políticas públicas de saúde para o país.

Sobre o Canal Saúde

É um canal de televisão do Sistema Único de Saúde (SUS), criado e gerido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Está no ar diariamente, em âmbito nacional, com produção Full HD, das 7h à meia-noite, exibindo uma programação diversificada, com produções próprias e de parceiros.

São oito produções próprias e duas coproduções, que tratam de políticas públicas voltadas à Saúde, cidadania, tratamentos, atualidades, comportamento, tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade, literatura e mais.

*Com informações da assessoria



Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Visa Manaus interdita clínica irregular em exames de endoscopia

Julho Amarelo: Susam lança campanha de luta contra Hepatites Virais