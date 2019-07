Com que frequência e como se deve lavar os cabelos?

Manaus - Lavar o cabelo com shampoo e condicionador é um hábito comum que praticamos em casa, mas será que existe uma frequência certa para realizar a higiene do couro cabeludo e dos fios? Quantas vezes na semana devemos fazer essa limpeza? O Portal EM TEMPO bateu um papo com especialistas que esclareceram sobre assunto.

A dermatologista Danielle Cristine Westphal, ressalta que deve ser respeitado na hora de decidir em qual momento lavar ou não é a descamação do couro cabeludo e outros sintomas como coceira local.

"O fato de não respeitar esses sinais na hora de lavar os fios pode acarretar em algumas doenças do couro cabeludo como a piora da dermatite seborreica (caspa), psoríase do couro cabeludo (doença inflamatória) e doenças fúngicas locais (causadas por fungos)", explica.

As atitudes para ter um cabelo saudável começam na lavagem | Foto: Marcio Melo

Outra coisa que pode interferir na mudança dos períodos de lavagem tem relação com a saúde e os hormônios, como orienta a especialista na área.



"Esse grau de oleosidade dos fios e do couro cabeludo também podem variar num mesmo indivíduo devido a problemas sistêmicos hormonais, assim como vivência de períodos de estresse emocional nos quais é normal um aumento local da oleosidade", diz.

Lavar quantas vezes?

Os homens possuem cabelos diferentes das mulheres | Foto: Reprodução

A cabeleireira profissional Glenda Azevedo, dá dicas para o cuidado com os cabelos e o couro cabeludo. “Por nosso clima ser quente e úmido recomenda-se lavar o couro cabeludo a cada dois dias ou de três em três dias, mas isso é algo que varia bastante devido aos tipos de pele e couro cabeludo. Se for oleoso, dois em dois dias é o ideal. Se for seco, no máximo duas vezes por semana”.

Para as pessoas que possuem química nos cabelos é preciso ter um cuidado especial e diferenciado na lavagem, conforme explica a profissional.

A lavagem de cabelos com química merece atenção especial | Foto: Reprodução

“Existe uma variação também dependo de procedimentos químicos feitos no cabelo. Pessoas com progressivas têm tendência a ter o cabelo mais oleoso, então indicamos a lavagem de dois em dois dias ou se possível de três em três", diz.



Dúvidas em relação aos períodos de lavagem e quais produtos usar é necessário a busca por um profissional da área.

“Uma dica importante é procurar shampoos com pouco álcool. Nós costumamos comprar shampoos por cheiro, mas isto não é o correto, quanto mais cheiro, mais álcool terá e isso prejudica os fios", explica.

Glenda explica que a lavagem deve ser de forma correta. Lavar o couro cabeludo e não apenas os fios do comprimento.

“O couro cabeludo produz todos os nutrientes necessários. O que não recebe tanto nutriente assim são as pontas e o meio do cabelo, por isso devemos utilizar apenas o condicionante e máscara no comprimento dos fios”, ressalta a profissional.

Mas, e os homens?

cabeleireiro Klysmann Baruck, 25 | Foto: Reprodução

Se é do tipo de cara que nunca ligou muito para lavar corretamente o cabelo, sem se importar com a frequência certa com que deve usar shampoo nos fios, está na hora de ficar mais atento a isso.



Por terem o cabelo mais curto, os cabelos e couro cabeludo tendem a ser mais oleosos. Os especialistas recomendam para os homens que soam bastante na cabeça, lavar com shampoo todos os dias e utilizar um bom condicionador para o cabelo não ressecar.

Os especialistas ainda recomendam não dormir com o cabelo suado, principalmente quem deseja combater as caspas e a calvície, porque a sujeira entope as raízes de onde nascem os fios.

É importante ressaltar que os cabelos dos homens não são iguais aos das mulheres. As diferenças estão em camadas e até a fragilidade. Para quem gosta de gel e pomadas para arrumar o penteado é preciso que os produtos sejam sem álcool e usados sem exagero.

O cabeleireiro Klysmann Baruck, 25, conta que a atenção dos homens para o visual tem aumentado e a procura pelos profissionais na hora de cuidar dos cabelos é essencial.

“Para os homens que são mais vaidosos e querem um tratamento mais intenso, o ideal é procurar um profissional para fazer um cronograma capilar como se fosse uma agenda de hidratação, nutrição e reconstrução dos fios. A escolha do shampoo ideal para o tipo de cabelo do cliente e o uso do condicionador é de extrema importância. Os homens tendem a ter menos cuidado e acabam usando somente o shampoo na lavagem", comenta o profissional.

Mitos sobre os cabelos



- Cortar as pontas do cabelo faz o cabelo crescer mais rápido.

O crescimento do cabelo tem a ver com a genética, pois ele cresce da raiz. Quando a pessoa passa muito tempo sem cortar o cabelo eles tendem a ser mais quebradiços e o corte oferece saúde aos cabelos. Uma dica para quem quer o crescimento mais rápido do cabelo é cuidar da hidratação da raiz e cuidados com a alimentação.

- Lavar diariamente é prejudicial

É saudável e higiênico lavar diariamente, principalmente quem tem os cabelos oleosos ou secos.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Doação de órgãos: o gesto pode salvar vidas