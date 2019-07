Vídeo: saiba como evitar acidentes com fogos de artifício

Manaus - Períodos comemorativos como as festas tradicionais de junho e julho, são frequentemente celebrados com a utilização de fogos de artifícios. Estes produtos, no entanto, quando mal utilizados podem ocasionar diversos acidentes, desde incêndios a queimaduras.

O 2°sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Denis Wilson, explica que entre os riscos estão queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, amputações, perda de membros, entre outros ferimentos mais graves.

Na hora de escolher o fogo de artifício é importante observar o estado da embalagem, que não pode estar amassada, nem apresentar indícios de umidade, bem como deformidades. Na embalagem também precisa constar as principais informações do fabricante, o tipo de fogo de artifício, instruções de uso e segurança, bem como modo de usar e advertências para casos de acidentes. Tudo em língua portuguesa, conforme exige o Corpo de Bombeiros e demais órgãos de fiscalização.

Siga sempre as instruções de uso da embalagem e utilize uma base firme para apoiar o fogo de artifício antes de disparar. Se o rojão apresentar falha, retire o pavio e faça imersão na água. Quanto aos que são feitos para disparar na mão, é importante que ele tenha uma base longa, para estar afastado do tímpano na hora do uso. Os fogos de artifício nunca podem ser manuseados por crianças.

Os rojões devem ser disparados apenas em ambientes abertos, sem nenhum tipo de impedimento como marquises, telhados, coberturas, árvores e fiação elétrica. Também deve-se evitar proximidade de produtos inflamáveis, combustíveis, explosivos e gás de cozinha.

Um grande exemplo de tragédia causada por fogos de artifício foi o incêndio na boate Kiss, caso que teve grande repercussão em 2013, deixando 242 mortos e 680 feridos.

“Seguindo orientação do Corpo de Bombeiros e demais órgãos de fiscalização, a população pode ficar tranquila de que vai se divertir com segurança”, afirma o sargento.

Primeiros socorros



No caso de acidentes, as lesões mais leves, como queimaduras, devem ser colocadas na água fria e limpas para esfriar a região, e o local queimado deve ser coberto depois com um pano limpo. Segundo o médico, deve-se evitar colocar produtos caseiros como manteiga, café, pasta de dente.

Se tiver sangramento, a pessoa deve levantar a mão para diminuir a sangria e evitar amarrar o local. Em seguida, a recomendação é procurar o atendimento médico mais próximo possível, onde será avaliada a necessidade de um atendimento mais especializado.

Em casos de acidentes, ligue 193 para acionar os Bombeiros ou 192, para chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

| Autor:

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Amazonas registrou 42 mortes por afogamento até maio deste ano