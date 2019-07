Mais de 300 pessoas já se inscreveram no “6 Weeks Challenge”

Manaus - Estão a todo vapor as inscrições para o “6 Weeks Challenge”, desafio realizado pela Fórmula Academia e Crossfit Ponta Negra. Em poucos dias de inscrição, mais de 300 pessoas já confirmaram presença na disputa, em que os participantes de cada time são desafiados a atingir o “shape” em seis semanas. O desafio começa oficialmente no dia (20) deste mês e segue até (31) de agosto.



Em 2018, mais de 600 pessoas toparam mudar a rotina para atingir uma melhor performance corporal, seja buscando perder gordura ou ganhando massa magra no período estipulado. De acordo com o gerente comercial da academia, Rômulo Melo, o total de gordura perdido pelos participantes, juntos, chegou a 580 kg no ano passado. Ele reforça que o objetivo é superar a meta em 2019. “Nossa expectativa, pelo volume de procura, é atingir a marca de 800 alunos inscritos e 800 kg de gordura perdidos com o acompanhamento de nutricionista e personal trainner”, disse ele.

Desde o início das inscrições, que começaram no final de junho e vão até o dia (14) deste mês, Rômulo conta que a quantidade de inscritos chegou a 50% do que foi registrado em 2018. “Ano passado tivemos 650 pessoas participando do desafio. Esse ano, em menos de uma semana, conseguimos inscrever 320 pessoas e a tendência é ir aumentando, conforme vai chegando o início do desafio”.

O gerente esclarece que a inscrição no desafio equivale a benefícios no valor de R$ 1.000. Isso porque o aluno terá direito a dois exames de bioimpedância (procedimento que mede a composição corporal), acompanhamento com professor, dieta com nutricionista, passaporte para os eventos, camiseta personalizada e a oportunidade de ganhar vários prêmios. “O projeto é super desafiador e muito motivante. É um projeto que promove engajamento e a prática de hábitos saudáveis. As pessoas realmente são sensibilizadas pelos valores que são agregados”.

Os prêmios aos alunos da equipe vencedora são: consulta com nutricionista e sessão de drenagem; munhequeira; kit de aula de Inglês; passe livre para aluno e amigo no Crossfit Ponta Negra e academia Fórmula; combo fit no Paloma Cunha Fit; combo na padaria Pão e Companhia; combo no restaurante Belle Epoque; combo na gelateria Gusta +; sessão de liberação miofascial; uma recicle bag; suplementos da Whey.com; presentes da Adidas e Track e Field; e um presente surpresa do Shopping Ponta Negra.

Desafio “6 Weeks Challenge”

O desafio “6 Weeks Challenge” existe há dois anos. Ao se inscreverem, os alunos têm direito à participação em todos os eventos dentro do desafio, como o “Running Day” (corridas em grupo), o “Murphy Day” (exercícios de crossfit) e o “Insanos Day” (lutas, bike e ginástica).

Os participantes contarão com o auxílio da Health Clinic, através do atendimento que será feito pelo nutricionista Breno Pelógia. Os times terão um personal trainner à disposição, que dará as instruções de treinos, liderando as equipes no desafio.

