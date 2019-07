Amazonense conta como emagreceu 37 Kg em oito meses

Manaus - O amazonense Aristheu Simões enfrenta a obesidade desde que se divorciou. Ele ultrapassou os 228 Kg e decidiu emagrecer quando o aumento de peso afetou sua autoestima e quase o fez cometer suicídio. O incentivo a uma vida saudável não partiu do jovem.



De acordo com ele, já nao sentia mais necessidade de emagrecer, mas tudo era tristeza. Em entrevista exclusiva para a WEB TV EM TEMPO, nesta sexta-feira (12), revelou que, por meio dos exercícios funcionais, encontrou um aliado na luta contra a balança.

Leonardo Mota

Aristheu conta com apoio do personal trainer, Michel Oliveira, para vencer a obesidade. Por meio do treino e metas traçadas pelo profissional, o autônomo conseguiu perder 37 quilos em oito meses, sempre com mudanças de hábitos alimentares.

O amazonense é uma sensação na internet e virou exemplo de superação e motivação, pois incentiva outras pessoas com problemas de peso.

Ele e o treinador mostram o dia a dia dos treinos nas redes sociais. "Hoje eu mudei de vida, é bem difícil recomeçar, mas decidi pela saúde e a cada dia tento acreditar mais em mim mesmo" ressaltou.

Veja o vídeo:

