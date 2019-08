Conheça o método de limpeza de fígado natural que ganha adeptos no AM

A técnica milenar ajuda que sofre com problemas no fígado e vesícula | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Na manhã desta terça-feira (16), o jornalista e coach Marinaldo Guedes concedeu entrevista exclusiva para a WEB TV EM TEMPO e falou um método inovador de limpeza de fígado e vesícula que ganhou novos adeptos no Amazonas e no Brasil.

O protocolo de limpeza é voltado para os órgãos e o entrevistado utiliza das técnicas há um ano. Ao detectar o alto índice do potencial hidrogeniônico PH ácido no corpo, o jornalista logo buscou formas de tratamento que pudesse ajudar com o problema na saúde.

A técnica milenar que consiste em limpeza a base de ingredientes naturais, de fácil acesso, encontrados na natureza e com baixo custo é um conhecimento adquirido na Alemanha e no Japão.

Ao seguir o tratamento de limpeza do fígado e da vesícula, Marinaldo afirma que várias 'pedras', foram expelidas de seu organismo sem dores.

A limpeza hepática ganha novos adeptos através dos novos depoimentos. De acordo com o jornalista são 150 mil pessoas que iniciaram o tratamento de limpeza e recomendam para outras pessoas.

Segundo Marinaldo, o tratamento é natural, não há necessidade de ir para a fila do Sistema Único de Saúde (SUS) e não há gastos com remédios. "No Brasil existem 500 mil pessoas que estão fazendo a limpeza do fígado e da vesícula, todas que não vão consumir medicamentos, ficarão leves e compartilharão suas experiências".

