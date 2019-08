Conheça o primeiro consultório em Manaus para cabeça e pescoço

Manaus - Quem sofre com disfunções na região da cabeça e pescoço agora pode contar com um atendimento especializado em Manaus. A fisioterapeuta Joelma Magalhães, 35, especialista e pioneira em Manaus em Disfunção Temporomandibular (DTM) e Dor Orofacial abriu o primeiro espaço para consultoria voltado para a área. A inauguração do espaço foi no último sábado, 13.

O consultório é o primeiro de Manaus a oferecer reabilitação aos problemas relacionados ao sistema Crânio-Cervico-Mandibulares e tratamento da dor, ramo da fisioterapia que ainda é pouco explorado no estado e, até então, não apresentava um local específico para tratamento em Manaus.

Estrutura diferenciada

Joelma explica que seu objetivo é trazer novidades para os pacientes. Um dos diferenciais do consultório está na própria estrutura, onde os acompanhantes têm à disposição do sofá cama, café, biscoito e microondas.

A luz do lugar também foi pensada para proporcionar o bem estar do paciente, sendo oferecida nas cores branca e amarela. Pacientes com enxaqueca geralmente têm fotofobia - sensação de sensibilidade ou aversão a qualquer tipo de luz. O consultório também dispõe de isolamento acústico, para os pacientes que apresentam sonofobia - intolerância ou aversão aos sons.

Quadro de ATM ajuda pacientes entenderem o que sentem. | Foto: Lucas Silva

Joelma investiu também em quadro de desenho profissional de ATM - articulação temporomandibular, uma articulação que liga o maxilar ao crânio. Com ajuda deste, ela explica ao paciente exatamente o que está acontecendo no seu corpo.

O laser é um dos grandes aliados dos atendimentos, ao lado de terapias manuais. Ainda este ano a fisioterapeuta oferecerá o tratamento de termografia e Cefaly, este último ajuda a reduzir a potência das dores de cabeça. Outros auxiliares são a acupuntura e o óculos de realidade virtual, utilizado para propriocepção de cabeça.

Educação em dor

A fisioterapeuta, que é membro da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor (SBED), diz que é preciso reeducar o paciente sobre a dor. Alguns são tão acostumados com o desconforto, que precisam entender de que aquilo não é normal.

Para o sucesso completo é preciso contar com uma equipe multidisciplinar de profissionais de outras áreas que podem acrescentar no tratamento. “Eu sempre falo para o paciente que se você não trabalha em grupo, eu não tenho como ter resultados com você”, explica.

Em média, são dedicadas duas horas por paciente, a fim de que ele tenha o atendimento que precisa. “Os profissionais não escutam o paciente, às vezes é psicológico, ele quer expor o que está sentindo, tem que entender a dor do paciente”, ressalta.

Alguns dos sinais de que você deve buscar um profissional especializado nesta área são: dor na face, cefaleias, limitações de movimento, paralisias, dores neuropáticas, vertigens, tonturas e até mesmo estrabismo.

Experiência

Joelma Magalhães possui títulos de especialização, aperfeiçoamento e diversos cursos voltados para esta área e atua neste ramo há 10 anos. A especialista é Mestre em Ciências da Reabilitação com ênfase em DTM e Dor Orofacial, Especialista em Traumato-Ortopedia, Pós-Graduada em Acupuntura e Fisiologia Humana, Pós-graduanda em Dor pelo Hospital Albert Einstein/SP e pioneira no tratamento das Disfunções Crânio-Cervico-Mandibulares em Manaus.

