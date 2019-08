Tatuadora amazonense ajuda na autoestima de pessoas

Em entrevista Ananda Chamma conta sobre os procedimentos estéticos que ajudam na autoestima | Foto: Reprodução





Manaus- A tatuadora Ananda Chamma concedeu entrevista na tarde desta segunda-feira (15) à jornalista Ayda Rodrigues para a Revista Web News, na TV Web do Portal EM TEMPO. Durante o programa ela revela como a tatuagem está ligada ao tratamento estético.

A tatuadora que também é jornalista contou sobre o início da carreira de como migrou para a tatuagem. A arte sempre chamou a atenção da especialista e dividiu a carreira entre ser tatuadora e ser jornalista. Ela foi incentivada pelo namorado e sogro para atuar na área.

A especialista atua na área de camuflagem de estrias e outros procedimentos estéticos, como micropigmentação nas sobrancelhas, preenchimento estético para lábios e até para pessoas com calvície.

“Quando você for fazer um procedimento estético, qualquer que seja, precisa ouvir um profissional qualificado na área. Eu sou bem sincera com o meu cliente, se dá para fazer, eu faço, se não dá aviso que não dá", explica Ananda.

Ananda falou sobre a criação do Conselho de Estética e a dificuldade do reconhecimento do procedimento estético como caso de saúde e em resgate de autoestima de quem tem problemas com a autoimagem. "Estética é saúde, qualidade de vida, é gerar autoestima na vida das pessoas, mexer com o psicológico e com o corpo".

