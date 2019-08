Vídeo: Amazonas é o 2°da região Norte em novos casos de HIV

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O Amazonas registra o segundo lugar no ranking dos estados da região norte com novos casos de HIV, em 2018 foram notificados 1.855 novos casos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas- Susam, o crescimento do número de pessoas contaminadas com o vírus HIV se deu nos últimos dez anos.

Os jovens de 15 a 24 anos lideram os novos casos, o que tem preocupado os órgãos de saúde. Apesar das tecnologias para tratamento e prevenção terem permitido a redução de 16% no número de casos em todo o mundo entre 2010 e 2018, o Brasil não acompanha os dados.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde- OMS, órgão da Organização das Nações Unidas- ONU, o país registou um aumento de 21% no número de casos. Ter um diagnóstico precoce e acesso ao tratamento garante uma qualidade de vida e a não transmissão do HIV.

Segundo a ONU, em 2018 cerca de 1,7 milhões de pessoas foram infectadas com o vírus. Embora o número ainda assuste, a organização mostra através dos dados que houve redução, comparados aos anos anteriores.

Sobre o tratamento, o Brasil busca a meta de que até o ano de 2020 tenha 90% de pessoas diagnosticadas com o vírus e realizando o tratamento adequado, o que indica sucesso nos métodos terapêuticos aplicados no país.

