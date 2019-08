Agosto Dourado: Maternidades fazem blitze da amamentação

Na zona Norte, profissionais da Maternidade Azilda Marreiro foram para as ruas levar informação para a população | Foto: Divulgação

Manaus - Para chamar a atenção sobre a importância da amamentação, nesta sexta-feira (02), os profissionais das maternidades Balbina Mestrinho, Azilda Marreiro e do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Alberto Carreira realizaram blitze nas ruas da capital, distribuindo materiais explicativos sobre a Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM).

O Agosto Dourado é o mês da amamentação e, durante este período, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) desenvolve uma série de ações como rodas de conversas, blitze com panfletagem que serão feitas nas maternidades, nos 23 postos de coleta de leite humano da capital e no interior e Caics.

As blitze realizadas nesta sexta mobilizaram os profissionais da saúde que, na frente das maternidades, abordaram motoristas e pedestres nos bairros da Cidade Nova, Compensa e no Centro da capital com a entrega de panfletos, enfatizando o incentivo ao aleitamento materno e à doação de leite.

Profissionais da Maternidade Balbina Mestrinho fizeram panfletagem com informações sobre aleitamento materno | Foto: Divulgação

Para a coordenadora estadual de Saúde da Criança da Susam, Rhamilly Amud, o ponto principal da SMAM 2019, cujo tema é o tema é “Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação”, é o apoio que a mãe precisa ter ao amamentar.

“Ter uma rede de apoio, com a presença do pai, dos avós, dos profissionais de saúde e de todos que possam ajudar a mãe nesse momento que é cheio de desafios”.

A Maternidade Alvorada também integra a programação desta sexta-feira (02), e, a realizou no auditório do Abrigo Moacir Alves, a palestra: “Vantagem e manejo do aleitamento materno” para mães, pais e a comunidade .

Mamaço



Neste sábado (03) à tarde, a Susam participa do “Mamaço” programado pelo Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente, da Secretaria Municipal da Saúde (Semsa), no Parque Cidade da Criança. De acordo com a coordenadora, Rhamilly Amud, o órgão participa de forma integrada com mães com palestras, oficinas e rodas de conversa.

Programação do Agosto Dourado

05/08 – 8h às 18h (Segunda-feira)



- Oficina da estratégia Alimenta e Alimenta Brasil

- Panfletagem

- Doação de leite

- Doação de frascos de vidro com tampas plásticas rosqueáveis

- Cadastro de novas doadoras

- Workshop com a comunidade (artesãos)

Local: Caics, Maternidades e Bancos de Leite Humano

06/08 – 8h às 18h (Terça-feira)

- Divulgação e sensibilização do Aleitamento Materno com folders, faixas, cartazes, boneco e mama cobaia

- Captação de doadoras e frascos de vidro com tampas plásticas rosqueáveis

- Intensificação e sensibilização às mães dos Alojamentos Conjuntos (Alcons) com a equipe do Banco de Leite Humano

- Palestra e distribuição de panfletos nas recepções das unidades

- Roda de conversa sobre a SMAM

- Oficina com as gestantes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Local: Caic’s, Maternidades, Bancos de Leite Humano

07/08 – 8h às 12h (Quarta-feira)

- Curso de “Sensibilização em Aleitamento Materno” para os profissionais de saúde e usuários

- Roda de conversa com as doadoras do Banco de Leite Humano do Amazonas

Local: Caic’s, Maternidades e Bancos de Leite Humano

28/08 – 18h às 20 (Quarta-feira)

Caminhada de sensibilização

Local: Praia da Ponta Negra

*Com informação da assessoria