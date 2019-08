Método Kaiut: o "yoga para todo mundo" em Manaus

Manaus - Seguindo o conceito de 'yoga para quem odeia yoga' Francisco Kaiut criou há mais 20 anos, em Curitiba, o método Kaiut Yoga, uma modalidade legitimamente brasileira que tem como bandeira a prática democrática, que pode ser feita por qualquer pessoa. Em Manaus, quem ensina a modalidade é o professor Leonardo Kumagai, 34.

Diferente do método tradicional do hatha yoga, a prática é customizada para recuperar funções perdidas de cada corpo, focando em articulações e não músculos, por isso vem atraindo novos adeptos pelo mundo dia após dia.

"Cada 'tapetinho' é como uma maca", explica Leonardo. O professor é treinado para saber as necessidades de cada um. "A aula parece genérica, mas eu consigo entregar um trabalho específico para as necessidades individuais", conta.

A escola onde Leonardo atua e é proprietário, não dispõe de horários diferenciados por faixa etária ou gênero. Todos podem fazer juntos. O professor já teve em sua classe, uma aluna de 12 anos, sua mãe e seu avô, de 80.

O Kaiut é ideal para acalmar o sistema nervoso e combater dores crônicas, doenças reumatoides, pressão alta e sedentarismo. A prática também é considerada sustentável, por ser uma atividade para a vida inteira. "A maioria dos professores com 40 a 50 anos já param de praticar yoga e só dão aula, porque não conseguem continuar", explica Leonardo.

Outro grande benefício do Kaiut é a preparação do corpo para a prática segura de outras modalidades. Ou seja, este método deixa as articulações prontas para lidar com impactos maiores, como o do Ashtanga Vinyasa Yoga, um yoga vigoroso, praticado pelo exército indiano, ou o cross fit, por exemplo.

Susy Ane Santana, 33, pratica Kaiut há um ano. A empreendedora, dona de uma loja de tecidos, conta que gostou tanto que até trouxe o esposo. "Me sito mais calma. Consigo controlar melhor as emoções, consigo aceitar as diferenças e entender que as pessoas só dão o que têm", compartilha.

Dores do yoga

Leonardo Kumagai é curitibano e teve seus primeiros contatos com o yoga quando tinha entre 15 e 18 anos. Sua vida mudou drasticamente após um intercâmbio para os Estados Unidos, onde teve a oportunidade de vivenciar uma realidade completamente diferente da que vivemos no Brasil.

"Quando eu voltei, percebi que aqui (no Brasil) que não temos todo os benefícios de uma vida confortável, mas temos qualidade de vida", relata. A partir daí o então estudante de biologia começou a praticar capoeira, yoga e natação. "Comecei a desacelerar a minha vida quando notei que dinheiro e conforto não eram tudo".

Infelizmente, com o passar do tempo, Leonardo começou a sentir muitas dores por conta do yoga e da capoeira. Teve protusão discal, início de hérnia de disco e aos 24 anos teve que parar completamente para se recuperar.

Passado algum tempo, quando voltou a Curitiba, depois de um período fazendo faculdade em Florianópolis, descobriu que o pai fazia Kaiut. Ao testar o método pela primeira vez, Leonardo se sentiu bem e tranquilo. Ficou um ano praticando Kaiut na escola oficial, em Curitiba.

Em 2012, veio para Manaus fazer seu doutorado em genética e em 2016 "largou" a carreira universitária para começar a dar aulas de yoga. "Eu quis trabalhar com algo que trouxesse um benefício real, que não se perde e que não é mensurável. Foi o que me estimulou a estudar mais yoga e ser professor".

As aulas começaram no Bosque da Ciência, no Inpa, e hoje são ministradas na avenida Ramos Ferreira, bairro centro, na Kuma Yoga School.

Fracisco Kaiut

O criador do Kaiut Yoga é um quiroprático certificado e mestre de yoga e estudou Terapia Sacro Craniana, Terapia de Massagem de Tecidos Profundos, bem como Teoria da Polaridade no Reino Unido. Ao longo de anos, por meio de uma extensa pesquisa e desenvolvimento, Francisco integrou os princípios de todas essas modalidades de saúde e bem-estar para criar um método de yoga biomecânico projetado para trabalhar com o corpo e a mente.

Kuma Partner

A escola Kuma Yoga Manaus, onde Leonardo Kumagai ministra suas aulas, conta com um programa chamado Kuma Partner, em que os profissionais podem trocar seus serviços por aulas na escola.

No momento, eles precisam de profissionais das áreas de contabilidade, marketing e atendentes que disponham de meio período em alguns dias da semana para ficar na recepção.

Os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (92) 99281-9903 ou pelo e-mail [email protected]