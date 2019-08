Professor de Nova York ministra palestra de meditação em Manaus

Manaus - A ciência tem comprovado o que sábios indianos ensinam há milhares de anos: Meditar é necessário. Mas será que tudo hoje anunciado como meditação traz os benefícios que a ciência pesquisa e atesta? Que benefícios são esses e o que realmente é meditar?

Para responder essas perguntas e orientar em uma boa prática de meditação, o grupo de Krya Yoga de Manaus traz de Nova York o professor (Yogacharya) Donald Abrams. A palestra será realizada em duas oportunidades, nos dias 08 e 09 de agosto, das 19h30 às 21h, terão tradução para o português e são gratuitas. O ingresso são 2kg de alimentos não perecíveis.

Os interessados em serem iniciados na técnica do Kriya Yoga devem assistir a uma das palestras. A iniciação acontecerá no sábado, dia 10 de agosto, das 9h às 18h, mediante donativo financeiro, flores e frutas. Donald Abrams permanecerá em Manaus até dia 13 para esclarecimentos e meditações com o grupo de praticantes já existente.

Meditação Kriya Yoga

Kriya Yoga é uma técnica científica e prática de meditação. Pode ser praticada por pessoas de todas as religiões e crenças ou por pessoas que não tenham nenhum tipo de crença. Kriya é uma palavra composta de raízes sânscrito. Kri, que significa "ação", e, Ya, a "alma". Yoga significa "união". Kriya Yoga é, portanto, a arte e a ciência de alcançar a união da consciência.

A meditação Kriya Yoga não é uma religião, e sim uma ciência espiritual oriunda da Índia. Uma prática sistemática que dá resultados quantificáveis. Ela traz o desenvolvimento simultâneo do corpo, mente, intelecto e alma. Através de suas técnicas, o praticante atinge a serenidade corporal, paz de espírito, discernimento mental e um coração amoroso, que são essenciais para um estado de meditação verdadeiro.

A técnica foi difundida no ocidente a partir dos anos 1920 por Paramahamsa Yogananda, autor do best seller “Autobiografia de um yogue”, livro de cabeceira de celebridades como Steve Jobs (fundador da Apple), George Harison (do grupo The Beatles) e muitos outros.

O autor

Nascido e criado em New York City, Donald Abrams conheceu ali, em 1981, o mestre realizado em Kriya Yoga, o indiano Paramahansa Hariharananda (1907-2002), discípulo de Yogananda. Tornou-se seu discípulo e pôde testemunhar, por mais de 20 anos, o trabalho de um dos maiores mestres espirituais dos tempos modernos. Em 1996 foi autorizado diretamente por Hariharananda para ensinar independentemente e iniciar em seu nome.

*Com informações da assessoria