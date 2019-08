Vídeo: aumento de casos de suicídios em jovens preocupa especialista

Manaus- O programa 'Conversa Franca' da WEBTV Em Tempo, apresentado pela jornalista Tatiana sobreira abordou nesta terça-feira ( 13), a prevenção ao suicídio. A psiquiatra Alessandra Pereira falou sobre seu trabalho como membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio (ABEPS), e informou como buscar auxílio para o problema.

De acordo com a especialista, o aumento dos números de tentativa de suicídio nos últimos anos é preocupante. Em Manaus, há uma média de 2 a 3 suicídios de adolescentes por semana. Alessandra informou também sobre o aumento da prática de automutilação em jovens com componentes patológicos e psicológicos.

A especialista falou sobre as causas atuais de depressão nos jovens | Foto: Mayson Dantas

O Portal EM TEMPO, em matéria publicada divulgou que em Manaus, semanalmente, seis pessoas tentam suicídio por meio da Ponte Rio Negro.

Alessandra conta que é comum receber em seus atendimentos, na sua maioria jovens, que não sabem lidar com a dor, perda ou adversidade. Essa situação é reforçada, na maioria das vezes, com a ausência do contato e proximidade com os pais.

Muitos jovens identificam-se com os relacionamentos na internet,. A especialista explica que há perigo nestas relações feitas fora do ambiente familiar e que geralmente possuem o mesmo quadro depressivo.

Alessandra Pereira deu dicas de como evitar a doença do século | Foto: Mayson Dantas

Outra situação destacada por Alessandra é a mudança de rotina e as novas oportunidades de cada ser humano. Pessoas que tem tendência ao quadro depressivo estão passando por grandes mudanças na vida e carreira.

O programa 'Conversa Franca' trouxe a ansiedade e depressão como destaque nesta terça-feira | Foto: Mayson Dantas

Dicas da especialista



1 - Tirar um tempo para desfrutar de momentos sozinho ou com as pessoas que se tem convívio. Os momentos de prazer são importantes para que as pessoas vivam bem e com saúde.

2- Saiba dizer não. Agradar a todos nem sempre vai te fazer feliz. Tentar viver uma vida sem a tensão de querer agradar à todos é a melhor saída. Não paute suas escolhas no outro, e sim nos seus valores.

3- Desacelere. Às vezes, cumprir várias obrigações ao mesmo tempo pode contribuir para um quadro depressivo. Viver o presente e focado em cada coisa individualmente ajuda na retirada do peso e preocupação excessiva.

4- O Centro de Valorização da Vida (CVV) tem atendimento por telefone com apoio emocional e prevenção ao suicídio. O procedimento é gratuito com disponibilidade 24h e com total sigilo. Contato CVV: 188

Assista a entrevista do programa Conversa Franca na íntegra: