Vídeo: infectologista tira dúvidas sobre a 'doença do pombo'

O fungo afeta o sistema imunológico humano | Foto: Mayson Dantas

Manaus- A "doença do pombo" foi o tema nesta quarta-feira (14) do programa da WEB TV Em Tempo 'Conversa Franca' apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira. O médico infectologista da Fundação de Medicina Hospital Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, Vitor Mar, trouxe informações importantes do que é a doença e onde buscar o tratamento em Manaus.

Nas principais zonas da cidade de Manaus é possível ver uma grande quantidade de pombos . Os animais, embora pareçam inofensivos, podem trazer sérios riscos à saúde humana.

A doença, que tem o nome criptococose, é causada por um fungo eliminado pelas fezes dos pombos. Após entrar em contato com o ar, os fungos são espalhados e inalados pelos humanos. Ao entrar em contato com o sistema respiratório passa pelo pulmão e inicia a multiplicação no organismo.

Leia também: Doenças dos Pombos: entenda quais são e como evitar

Conheça a doença transmitida pelo pombo que pode levar à morte

Entenda o processo de infecção | Foto: Reprodução

O infectologista afirmou que a maior parte das pessoas não desenvolve a doença, pois o próprio organismo faz o combate da infecção, mas em outros casos pode ocorrer a infecção que influencia diretamente na baixa do sistema imunológico da pessoa.

O especialista acrescenta que qualquer pessoa está sujeita a doença, dependendo do tempo de exposição ou inalação. Quem trabalha com limpeza de ambientes onde esses animais transitam são os que correm o risco em maior quantidade, por isso é necessário o uso de equipamentos de proteção.

O especialista alerta que a doença pode levar à morte | Foto: Mayson Dantas

O local de maior perigo de contaminação, como afirma o especialista são os ambientes fechados. Em ambientes abertos é possível que o fungo seja espalhado pelo ar, mas não há maior risco para as pessoas. Vitor ressaltou um detalhe importante que, quem cria outros tipos de pássaros também podem adquirir a criptococose.

Existe tratamento

O tratamento contra a doença dura de seis meses a um ano | Foto: Mayson Dantas

Há cura para a doença. O tratamento é importante para a eliminação do fungo no organismo. O processo dura de seis meses a um ano com medicação intravenosa. Entre as consequências da doença, Vitor destacou que as sequelas estão a perda da visão, surdez, perda de potássio a até o óbito em casos avançados e que não são tratados com seriedade.

O tratamento para a doença é feito diretamente na Fundação de Medicina Hospital Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Assista a entrevista na íntegra: